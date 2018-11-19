Vali Kaymak: “Bir başarı yakalandığında ödüllendirilmeli”

Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma teşkilat mensuplarını tebrik edip, başarı belgesi ile ödüllendirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ödül töreninde açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, jandarma teşkilatının İçişleri Bakanlığı'na bağlandıktan sonra daha önceki tecrübesiyle de artık jandarma bölgesinde emniyet güçlerinin yaptığı aynı işleri yaptığını ve bakanlığa bağlandıktan sonra daha sivil yapıyla görevini yapmaya devam ettiğini söyledi. Jandarmanın emniyet güçleriyle birlikte hizmet yarışında olacağını aktaran Vali Kaymak, “Ben bunu böyle değerlendiriyorum. Birbirleriyle çekişen değil, birbirlerini örnek alan projeler ile ön plana çıkmalıyız. Polis ve jandarma halkımızın can ve mal emniyetini sağlayan, vatandaşımızın huzur içerisinde hayatını idame ettirmesini sağlayan önemli birliklerdir” dedi.

“Hukuksal olarak çalışılmalı”

Görev yaparken hukuk devleti gereği adli hizmetler savcılar gözetiminde yapıldığını ifade eden Vali Kaymak, “Bundan dolayı da Başsavcımız nezdinde adli savcılarımıza ve personeline çok teşekkür ediyoruz. Biz hukuksal olarak görevimizi yaparken Başsavcımız ve savcılarımızın talimatları doğrultusunda ortaklaşa çalışıyoruz. Çalışmalarımızı bu şekliyle yapmazsak bir hukuk devleti olamayız. Bütün iş ve işlemlerimizde savcılarımızla beraber olmak durumundayız diye düşünüyorum. İlimizdeki Jandarma ve Emniyetimizin uygulamalarından son derece memnunum. Samsun 17 ilçesi 1 milyon 300 bin nüfusu olan büyük bir şehirdir” diye konuştu.

“Başarı yakalandığında ödüllendirilmeli”

Bir başarı yakalandığı zaman anında ödüllendirilmesi gerektiğinin de altını çizen Vali Kaymak, "Olabildiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. İlimizin gerçekten asayişini etkileyen olumlu ve olumsuz konularda yoğun bir çaba sarf ederek, teknik takibiyle organize olarak, gerek güvenlik, gerek terör, gerek asayiş, gerek istihbarat gibi çalışmaları yakinen takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Kaymak, çalışmalarda ayrı ayrı konularda başarı gösteren jandarma mensuplarını tebrik edip, başarı belgesi ile ödüllendirdi. Ödül törenine ayrıca, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Vekili Sg. Alb. Ahmet Bahadır katıldı.