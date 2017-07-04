Vali Kaymak: “Bu makamlar eziyet değil hizmet yeri”

En son yayımlanan valiler kararnamesi ile Tunceli’den Samsun Valiliğine atanan Vali Osman Kaymak için bugün Samsun Valiliği önünde karşılama töreni düzenlendi. Yeni Vali Kaymak, il kamu kurumu yöneticileri ile tanıştıktan sonra makamına geçti. Makamında basın mensuplarını kabul eden Vali Kaymak, gelecekte yapmak istediği projeler ve kendisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir önceki görev yeri olan Tunceli’de daha çok terör olayları üzerinde durduğunun altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak, “En son yayımlanan valiler kararnamesi ile Samsun’a atandım. Bugün de görevime başladım. Bu görev bizim ve Samsun için hayırlı olsun. Samsun Milli Mücadele’nin başladığı bir kent. Biz hep öğrencilik yıllarında Samsun’u bu yönüyle hatırlarız. Kurtuluş Savaşı’nda ümitlerin yok olduğu bir ortamda bu şehir Türk milletine ümit olmuş. Samsun halkının karakterine bu Milli Mücadele ruhunun sirayet ettiğini düşünüyorum. Bu tür insanların bulunduğu bir kente hizmet etmek benim için bir onur vesilesi olacaktır” diye konuştu.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

Valilik gibi makamların insanlara hizmet etmek için kullanılması gerektiğini vurgulayan Vali Kaymak, “Tunceli’de 3 yıl görev yaptığımızda orada birinci önceliğimiz maalesef terördü. Orada 3 yıl boyunca ciddi bir mücadele verildi. Diğer hizmetleri de yürütmeye çalıştık. Ama artık Samsun’dayız. Samsun’un kalkınması, gelecek planları için bu mücadeleyi hep birlikte yapacağız. Bu çalışmalar ekip çalışması çerçevesinde olacaktır. Tek başına kimse bir şey yapamaz. Bunun içine siyasi arkadaşlar da dahil. Bakanımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve kaymakamlarımızla birlikte şehrin sorunlarını tespit ederek çözmeye çalışacağız. İnsanlara hoşgörülü yaklaşmayı prensip edinmişimdir. ‘Yaratılanları yaratandan ötürü severim.’ ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile hizmet etmeye çalıştık. Bu makamların birer hizmet ve temsil makamları olduğunu düşünüyoruz. Buralarda insanlara eziyet etmek için değil, hava-caka satmak için değil de hizmet etmek için bu makamların olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünerek vatandaşlarımızın karşılanması, dinlenmesi ve empati yapılmasını çok önemsiyorum. Ben böyle düşünürken, bütün mesai arkadaşlarımın da işlerini yaparken, vatandaşları her zaman üst değeri olarak görüp, kendilerini onların yerine koyarak sorunu çözmeye çalışmasını öneriyorum. Bu çok önemli bir husustur. Bunlar yapılırken, bunlara uymayan arkadaşlara da disiplinli bir şekilde takibini yapacağımızın bilinmesi lazım” şeklinde konuştu.

“Bakan Kılıç Samsun için büyük bir değer”

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın şehir için çok önemli bir değer olduğunu ifade eden Kaymak, şunları söyledi:

“Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Bey Samsun için büyük bir değerdir. Çalıştığınız yerlerde o ilin bakanının olması çok büyük bir imkan ve şanstır. Bunu Samsun için avantaja dönüştüreceğiz. Ben vali olarak ildeki işleyişten sorumluyum. Bizler proje hazırlayarak sayın bakanımıza öneriler götürmeliyiz. Bu şekilde birimlerimizin çalışmasını kontrol ederek sayın bakanımıza projeler hazırlayacağız. Aynı şekilde AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan da Samsun için büyük bir değerdir. Çünkü Türkiye’de söz sahibi, karar vericiler arasında ilimizden 2 kişi olması çok önemli bir husustur. Diğer milletvekillerimiz ve il başkanlarımızla beraber Samsun’un daha çok pay alması ve hükümetin desteğini alması yönünde birlikte çalışacağız.”

Kaymak, son olarak valilik binası önünde şehrin yöneticileri ile fotoğraf çektirdi.