Gerek istihdam konusunda olsun gerekse evde bakım hizmetleriyle gerçekten Avrupa’nın bile erişemeyeceği rakamlara ulaştı” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Samsun’da kutlama programları düzenlendi. Samsun Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumuyla başlayan program, Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda yapılan konuşmalar ve plaket töreni ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Altınokta Körler Derneği Başkanı Aynur Yiğit, “1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildi. Bugünlerde çeşitli konferans ve toplantılar yapılarak, engellilerin sorunlarına çözüm üretilmeye çalışılıyor. Engellilerin sorunu elbette ki toplumun da sorunudur. Vazgeçilemez ve yok sayılamaz. Bizler bu toplumun bir parçalarıyız. Bizim bugün eğitim ve erişebilirlikte bazı sıkıntılarımız devam ediyor. Eğitim bizler için büyük önem taşımakta. Engelli bir bireyseniz sosyalleşemez ve üreten bir birey olamazsınız. Bu nedenle engelliler için eğitimin önemi çok fazladır. Bugün okula gönderilmeyen engelli yavrularımızın olduğunu bilmek bizi derinden yaralamaktadır” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Dünya Sağlık Örgütü’nün dünya nüfusu tahmini değerlerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i bir tür engellilikle yaşamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan engelliler araştırmalar sonucuna göre ise, ülkemizdeki toplam nüfusun yüzde 12,29’unu engelli vatandaşlar oluşturmaktadır. Devletimiz, Aile ve Sosyal Bakanlığımız bünyesinde kurulan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü eliyle, özel ihtiyaçları bulunan vatandaşlarımızın yanında yer almaktadır. Toplumun her ferdi engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak ortak bir akıl ile hareket etmelidir. Yardımlaşma seviyesi en üst seviyede olan milletimizin bugüne daha empatili yaklaşarak, engelli bireylerin talepleri henüz oluşmadan, her sağlıklı insan birer engelli adayıdır düşüncesiyle hareket etmesi şüphesiz engelli bireylerin sorunlarını en aza indirecektir. Devletimiz son yıllarda engellilere yönelik büyük değişiklikler yaptı. Gerek istihdam konusunda olsun gerekse evde bakım hizmetleriyle gerçekten Avrupa’nın bile erişemeyeceği rakamlara ulaştı. Samsun’da 10 bin engelli kişiye ayda 1100 lira üzerinde bir ödeme yapılması devletimizin sosyal güvenlik anlamında geldiği seviyeyi gösterir. Tabii ki bu rakamlarla değil sevgiyle olacak iştir” şeklinde konuştu.

Programa ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, sivil toplum kuruluşları ve engelli vatandaşlar katıldı.