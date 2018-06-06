Vali Kaymak: “Hayatta her şey maaş ve statü değil”

Halbuki hayatta her şey maaş ve statü değildir” dedi.

Çarşamba ilçesinde bulunan OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinde öğrenim gören 135 öğrenci mezun oldu. Coşku dolu mezuniyet töreni, Samsun Valisi Osman Kaymak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, mezun öğrenciler adına Hukuk Fakültesi dönem birincisi Nazan Gümüş’ün teşekkür konuşmasıyla başladı.

“OMÜ bölgesinde lider bir üniversitedir”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz törende yaptığı konuşmasında, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölgesinde lider bir üniversitedir. Ülkemizde de önemli bir yeri olan üniversitedir. Şu anda Türkiye’de ulusallaşmada en önemli birkaç üniversitelerden biridir. Dolayısıyla bu kadar önemli bir üniversitenin artık mezunu olarak hayata atılıyorsunuz. Değerli veliler, bize emanet ettiğiniz çocuklarınızı bugün size geri veriyoruz. Allah geleceklerini güzel etsin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

“Güzel eserler bırakmak çok daha anlamlı”

Daha sonra konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Bugün bu törende aranızda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Çünkü ben de bir hukuk mezunu ve hukukçu olarak aranızda bulunuyorum. Sizleri görünce kendi öğrencilik yıllarımı hatırladım. Bizim zamanımızda böyle törenler maalesef yoktu. Bizler sadece diploma alarak mezun oluyorduk. Bugün ise protokol ve aileler burada bu sevinci hep birlikte yaşıyoruz. Bu yönüyle de gençler çok şanslılar. Tabii gençlerimizi tebrik ediyoruz. Emeklerinin sonucunu bugün alıyorlar. Hem kendileri, hem aileleri için Allah hayırlı uğurlu eylesin. Hukukçu olmak ayrı bir özelliktir. Hukuk Fakültesini bitirip de alanı geniş olmasına rağmen iyi hukukçu olmak, iyi insan olmak hepsinden daha önemlidir. Bugün fakülteye adını veren rahmetli Ali Fuad Başgil hocamızın ilkeleri doğrultusunda hayatı yaşamak, hayatı öyle anlamlandırmak ve ondan sonrada iyi bir hukukçu olmak daha çok önemlidir. Biz hep şunu görüyoruz: İyi bir fakülte bitireyim. İyi bir işim ve iyi bir maaşım olsun. Gençler şimdi hayatı tamamen iyi bir maaştan ve statüden ibaret görüyorlar. Halbuki hayatta her şey maaş ve statü değildir. Onun için insanlara faydalı olmak, güzel işler yapmak, arkanızda güzel eserler bırakmak çok daha anlamlıdır. Arkadaşlar batıcı felsefede menfaatiniz neyse en kıymetli değer odur. Menfaat her şeyi belirler deniyor. Halbuki bizim kültürümüzde menfaatin ötesinde değerler vardır. Adalet, iyilik, büyüklere saygı ve yardımlaşma vardır. Bu hukuk fakültesinin adını taşıyarak mezun olan gençler bu öğreti ile hangi alanda olurlarsa olsunlar insanlara yol gösteren ilkeler doğrultusunda hayata bakacaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere Vali Kaymak tarafından diplomaları verildi.

Törene ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz, Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, öğretim görevlileri, öğrenciler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.