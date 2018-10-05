Vali Kaymak, kan bağışında bulundu

Samsun Valisi Osman Kaymak, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı tarafından, Samsun Valiliği önünde "Bağışlanan Her Kan Kurtarılan 3 Can" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan vererek kampanyaya destekte bulunan Vali Osman Kaymak, vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti.

"Hepimizin bir gün kana ihtiyacı olabilir"

Kan bağışının hayati bir konu olduğunu ifade eden Vali Kaymak, "Kan bağışında bulunmak hem insanların sağlıkları açısından hem de hayatları açısından çık önemli bir unsurdur. İnsanlar kan vererek hem sağlıklı bir yaşam elde ederler hem de birden fazla insanın hayatını kurtarabilirler. İnsanları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki hepimizin bir gün kana ihtiyacı olabilir. İhtiyacımız olduğunda kan bulabilmemiz için lütfen şimdiden kan bağışında bulunalım. Hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de Kızılay'ın bu anlamlı kampanyasına destek olalım" dedi.

"Bedenlerimiz çürüyeceğine insanlara hayat versin"

Organ bağışı konusuna da değinen Vali Kaymak, "Bugün burada organ bağışı standımız da açıldı. Organ bağışı konusunda Samsun'da önemli çalışmalar yapılıyor. Samsun geçen ay organ nakli konusunda Türkiye 1.si oldu. Vatandaşlarımıza ve sağlık ekibimize teşekkür ediyoruz. Organ bağışı da hayati bir konu. Öldükten sonra bedenlerimiz çürüyor. Çürüyeceğine insanlara hayat versin diyoruz. Vatandaşlarımızı, organ bağışına destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kana sürekli ihtiyaç olduğunu dile getiren Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Sağlık kuruluşlarımızdaki kana ihtiyaç duyan insanların, kan ihtiyacının karşılanabilmesi gönüllü ve düzenli bağışlarla mümkündür. Bugün Valimiz de kampanyamıza destek verdi. Stokların her daim ihtiyaca cevap verebilmesi için biz de vatandaşlarımızın gönüllü ve düzenli kan bağışında bulunmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.