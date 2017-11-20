Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 18:38

Vali Kaymak: “Kudüs davası tüm İslam aleminin davasıdır”

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Kudüs davası sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin davasıdır” dedi.

Vali Kaymak: “Kudüs davası tüm İslam aleminin davasıdır”

20 Kasım 2017 18:38


Vali Osman Kaymak, Yüksek İslam Komisyonu Başkanı Sheikh Akrama Sabri’yi makamında kabul etti. Ziyarette bir konuşma yapan Yüksek İslam Komisyonu Başkanı Sheikh Akrama Sabri, “15 Temmuz tarihinde İsrail’in Mescid-i Aksa’ya bir operasyonu oldu. Burada kutsal mescide bir baskı oldu ve tutuklamaların sayısı arttı. Bazı evler işgal edildi. İnşallah bütün bunlara rağmen Filistin halkı bu zorbalığa karşı ve bu işgale karşı direnç ve birlik içerisinde olacaktır. Bu dava için elimizden ne gelirse onu yapacağız” diye konuştu.



“Filistinliler topraklarını Yahudilere satmadı”


“Bu son dönemlerde Fetih ile Hamas arasında sulh açısından yakınlaşma söz konusu” diyen Sabri şunları söyledi: “İnşallah bunu da başaracağız. Siyonistler Filistin sorununun çözülmemesi için ellerinden geleni yapacaklardır. 15 Temmuz’da Türkiye’nin başına bir iş gelecek diye o gece Kudüs’te bizde dualar ederek nöbet tuttuk. Kudüs’te 2. Dünya Savaşı’nın sonunda bölgedeki Yahudilerin yerleştirilmesi noktasında Sultan Abdülhamit Han engelledi. Müslüman kardeşlerimiz şunu bilmiyor: Hani şöyle bir algı var ya Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı. Filistinliler topraklarını Yahudilere satmadı. Bu bilinçli olarak aleyhte yapılan bir propagandadır. Filistinliler topraklarını sattılar diye itibarsızlaştırdılar. Filistinliler geçmişten günümüze kadar ellerindeki topraklarını tutmak için mücadele etmektedirler.”



“Tüm İslam aleminin davası”


Vali Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, “Kudüs davası sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin davasıdır. Bu konunun Türkiye’de sürekli gündemde olması insanların bu konuda bilinçlenmesi, bu gidiş gelişlerde ehemmiyet kazanıyor. Ben Kudüs’e gitmedim. İnşallah en kısa zamanda Kudüs’e gelmeyi arzu ediyorum. Rabbim inşallah en kısa zamanda Kudüs’e gitmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Vali Kaymak, Yüksek İslam Komisyonu Başkanı Sheikh Akrama Sabri’ye el emeği lale motifli tablo hediye etti. Sheikh Akrama Sabri ise Vali Kaymak’a sedef işlemeli Mescid-i Aksa tablosu takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç