Vali Kaymak: “Kudüs davası tüm İslam aleminin davasıdır”

Vali Osman Kaymak, Yüksek İslam Komisyonu Başkanı Sheikh Akrama Sabri’yi makamında kabul etti. Ziyarette bir konuşma yapan Yüksek İslam Komisyonu Başkanı Sheikh Akrama Sabri, “15 Temmuz tarihinde İsrail’in Mescid-i Aksa’ya bir operasyonu oldu. Burada kutsal mescide bir baskı oldu ve tutuklamaların sayısı arttı. Bazı evler işgal edildi. İnşallah bütün bunlara rağmen Filistin halkı bu zorbalığa karşı ve bu işgale karşı direnç ve birlik içerisinde olacaktır. Bu dava için elimizden ne gelirse onu yapacağız” diye konuştu.

“Filistinliler topraklarını Yahudilere satmadı”

“Bu son dönemlerde Fetih ile Hamas arasında sulh açısından yakınlaşma söz konusu” diyen Sabri şunları söyledi: “İnşallah bunu da başaracağız. Siyonistler Filistin sorununun çözülmemesi için ellerinden geleni yapacaklardır. 15 Temmuz’da Türkiye’nin başına bir iş gelecek diye o gece Kudüs’te bizde dualar ederek nöbet tuttuk. Kudüs’te 2. Dünya Savaşı’nın sonunda bölgedeki Yahudilerin yerleştirilmesi noktasında Sultan Abdülhamit Han engelledi. Müslüman kardeşlerimiz şunu bilmiyor: Hani şöyle bir algı var ya Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı. Filistinliler topraklarını Yahudilere satmadı. Bu bilinçli olarak aleyhte yapılan bir propagandadır. Filistinliler topraklarını sattılar diye itibarsızlaştırdılar. Filistinliler geçmişten günümüze kadar ellerindeki topraklarını tutmak için mücadele etmektedirler.”

“Tüm İslam aleminin davası”

Vali Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, “Kudüs davası sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin davasıdır. Bu konunun Türkiye’de sürekli gündemde olması insanların bu konuda bilinçlenmesi, bu gidiş gelişlerde ehemmiyet kazanıyor. Ben Kudüs’e gitmedim. İnşallah en kısa zamanda Kudüs’e gelmeyi arzu ediyorum. Rabbim inşallah en kısa zamanda Kudüs’e gitmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Kaymak, Yüksek İslam Komisyonu Başkanı Sheikh Akrama Sabri’ye el emeği lale motifli tablo hediye etti. Sheikh Akrama Sabri ise Vali Kaymak’a sedef işlemeli Mescid-i Aksa tablosu takdim etti.