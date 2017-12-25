Vali Osman Kaymak, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında yapılan “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma İl Yarışması” ödül törenine katıldı. İlkadım Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulunda yapılan törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül töreni sonrası konuşan Vali Kaymak, “Gerçekten İmam Hatip Okullarının en güzel tarafı Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekliyle öğrencilere öğretmeleridir. Bizler de Müslüman olarak Kur’an-ı Kerim’i dinlemeyi çok seviyoruz. Hatta Kur’an-ı Kerim güzel okunursa daha çok seviyoruz. O yüzden bu güzel Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasını önemsiyoruz. Bu sizin daha çok çalışmanıza vesile olacaktır. Güzel Kur’an-ı Kerim okuma ve güzel ezan okuma gerçekten biz Müslümanların dinimizi ve Kur’an-ı Kerim-i daha çok muhabbetle sevmemize vesile olur. Ben de güzel Kur’an-ı Kerim okuyanları çok seviyorum ve bundan manevi haz alıyorum” dedi.

“Gösteriş için Kur’an-ı Kerim okumamalıyız"

“Kur’an-ı Kerim’i Allah rızası için okumalıyız” diyen Vali Kaymak şunları söyledi: “Gösteriş için Kur’an-ı Kerim okumamalıyız. Allah rızasını kazanan insan hem dünyada hem de ahirette mutluluğa eren insandır. Samsun’da tüm okullarımızda olduğu gibi İmam Hatip Okullarımızda da daha iyi dereceler alınması için büyük bir gayret içerisindeyiz. İnşallah bu gayretlerimiz devam edecektir. Bu vesileyle ödül alan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz.”

Vali’nin konuşmasının ardından, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma İl Yarışması’nda birinci olan Havza İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdurahman Atıcı ve Çarşamba İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tunahan Batdal, Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptı. Daha sonra, yarışmaya katılan tüm öğrencilere hediyeler verildi. Program, hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile son buldu.

Programa ayrıca, Bölge Adliye Başsavcısı Fahri Gülay, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.