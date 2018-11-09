Vali Kaymak: “Lisanslı depo için şehrin dinamikleriyle birlikte çalışılmalı”

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'da özellikle fındık ve çeltik için daha fazla lisanslı depo ihtiyacı olduğunu, bunun için de şehrin dinamikleriyle birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Samsun Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Osman Kaymak, Şube Müdürü Derya Şahinler'den brifing aldıktan sonra tahıl silolarında incelemelerde bulundu.

Vali Kaymak yaptığı açıklamada, “2018 hasat döneminde 2,3 milyon ton buğday alımı gerçekleştiren ve önceki yıldan devreden stoklarla birlikte Türkiye genelinde toplam 3,5 milyon ton buğday stoku bulunan TMO'nun, bütün un üreticilerinin buğday ihtiyacını karşılayacak kapasitesi bulunuyor. Bu yıl, 17 Ekim 2018 tarihinden itibaren üreticilerin depolama ve finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla emanet ürün alımlarına başlayan TMO, üreticilerden depo kira ücreti almamaktadır” dedi.

Ürünlerin güvenli bir şekilde saklanabildiği lisanslı depo konusunda TMO'nun öncülük ettiğini belirten Valimiz Kaymak, Samsun'da özellikle fındık ve çeltik için daha fazla lisanslı depo ihtiyacı olduğunu, bunun için de şehrin dinamikleriyle birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

Kaymak, “TMO Samsun Şubesi, il merkezindeki 36 bin 200 ton kapasiteli tahıl silolarının yanı sıra sorumluluk bölgesindeki Bafra, Çarşamba, Havza, Amasya, Merzifon ve Zile'deki tahıl silolarıyla birlikte toplam 64 bin 900 ton depolama kapasitesine sahiptir” bilgisini verdi.

Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla parçalanmasının, tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da ciddi bir ekonomik kayıp meydana getirdiğini belirten Kaymak, arazi toplulaştırmasının verim açısından büyük bir ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu kaydetti.