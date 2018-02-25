Vali Kaymak: "Önce Samsun"

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Gümüşhaneliler Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Acem Tekkesi’nde düzenlenen kahvaltı programı, Yrd. Doç. Dr. Seyfullah Gül’ün sunumunun ardından, Samsun Gümüşhaneliler Dernekler Federasyonu Başkanı Opr. Dr. Mustafa Seven açılış konuşması yaptı. Pazar günü sabahında birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Kaymak, "Biliyorsunuz ben Bayburtluyum. Biliyorsunuz biz Bayburt ve Gümüşhane’yi ayrı tutmuyoruz. Aynı toprakların ve aynı kültürlerin insanlarıyız. Rahmetli dedem köyümüzde muhtar olduğu için köyümüzün konağı vardı. Köyümüzün yaşlıları konağa gelirlerdi, bende onlara çok hizmette bulundum. Bizlerde derler ki, talim terbiye büyüklerden görerek alınır. Bizler Bayburtlu ve Gümüşhaneliler olarak Samsun’a göç etmişiz ve burada yaşamak durumundayız. Bizler vatan millet duygusu çok yüksek insanlarız. Bizim bölgelerimizden vatan haini çıkmaz. Vatan, millet, namus için çekinmeden canlarını ortaya koyarlar. Arkadaşlar aslında Türk-İslam kültürünün güzel örnekleri Bayburtlu ve Gümüşhanelilerde var. Biz Bayburtlu-Gümüşhaneli olduğumuz için tabi ki gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Tabi ki bu dernekler çok önemli fonksiyon arz ediyor. Bu dernekler olmasaydı bir araya gelemezdik. Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması için bu dernekler çok önemli. Derneklerin kültürel faaliyetleri de çok önemli" diye konuştu.

"Samsun’un sorunlarına duyarlı olmak durumundayız"

Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Afrin’de ciddi bir operasyonun olduğunu belirten Vali Kaymak, "Bu operasyonlarda şehitlerimiz var. İnşallah bu kötü günler geçecek. Türkiye’miz inşallah daha güzel günler görecek. Biz Gümüşhaneliyiz-Bayburtluyuz ama onun öncesinde de Samsunluyuz. Samsun’da ağırlığınızı hissettirmek durumundasınız. Onun için de dayanışma önemli. Bir arada ve birbirinize destek olmanız çok önemli. Ama Samsun’da yaşadığımız için de Samsun’un sorunları bizim için daha da çok önemli. Arkadaşlar, bizler aslen Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Ordu, Giresun kökenli Samsunluyuz. Yani köklerimiz hangi İl olursa olsun biz burada yaşıyorsak önceliğimiz Samsun’dur. Dayanışma içerisinde olmak durumundayız. Samsun’un sorunlarına duyarlı olmak durumundayız. Bu Samsun bizlere ekmek vermiş. Dedelerimiz gelmişler buralarda iş yeri açmışlar. Bizleri bir yerlere getirmişler. Samsunlu bir kişi olarak, Samsunspor’la da ilgilenmemiz gerekir. Samsunspor da Samsun’un bir değeridir. Benim hemşehrim dürüst olacak, hakkına-hukukuna riayet edecek ama şüphesiz de hakkını arayacak. O anlamda yanlış içerisinde olanlar bizden destek beklemesin. O yüzden işini düzgün yapan, parmakla gösterilen insanlar olalım. İşimizi seveceğiz, ülkemizi seveceğiz, Samsun’u seveceğiz ve düzgün işler yaparak öne çıkacağız" şeklinde konuştu.

"300 bin gençlik bizlerden aş ve iş isteyecek"

Samsun’un Karadeniz Bölgesi’nin amiral gemisi olduğunu ifade eden Vali Kaymak, "Samsun çok büyük potansiyele sahip bir il. Samsun dört ulaşım aksına sahip olması sebebiyle bölgenin amiral gemisidir. Samsun Çarşamba ve Bafra ovaları gibi iki büyük ovaya sahip. Önce Samsunluyum ve Samsun’un geleceği, Samsun’un istihdamı, Samsun’un kalkınması, Samsun’un eğitimi ve kültürünün iyi olması için her birimiz nefer olarak çalışacağız. Samsun’da ortaokul ve liselerde 240 bin öğrenci var. 60 bin öğrenci de üniversitemizde olmak üzere 300 bin gençlik bizlerden aş ve iş isteyecekler. Samsun göç alan bir il ama aynı zamanda da göç veren bir il konumunda. Şu an Samsun göç almaya devam ediyor. Arkadaşlar demek ki, Samsun’da güzel işler yapılıyor. O anlamda biz bu güzellikleri daha da artırarak daha çok üretmek durumundayız. Onun için de Samsun’un siyasetçisi, iş adamı, bürokratı ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelmek durumunda" dedi.

"Birlik ve beraberliğimiz kahraman mehmetçiğimize güç veriyor"

Afrin operasyonunun kaçınılmaz olduğunu belirten Vali Osman Kaymak, "Bu topraklar şehit kanlarıyla vatan edinildi. Samsunlu arkadaşlar lütfen şehit cenazelerine katılın, Afrin operasyonuna destek yürüyüşlerine yoğun katılım gösterin. Çünkü birlik ve beraberliğimiz kahraman Mehmetçiğimize güç veriyor. Onlar vatan için bizim huzur ve güvende yaşamamız için can verdiler. Mutlaka şehit cenazelerine ve Afrin operasyonuna destek yürüyüşlerine yoğun bir katılım sağlayalım. Milletimizin duası ve desteğiyle bu operasyonu başarıyla tamamlayacağız. Allah operasyondaki Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun. Allah onları güçlü, kuvvetli kılsın. Allah bizleri güzel günlerde, mutlu günlerde bir araya getirmeyi nasip etsin. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yazar Dr. Temel Şen yeni çıkan "İslam’da Fikir ve İnanç Hürriyeti" adlı kitabını Vali Osman Kaymak’a takdim etti.