Vali Kaymak: “Saathane Meydanı’ndaki sorun çözüldü”

Samsun’da 7-13 Mayıs Vakıflar Haftası nedeniyle, “Vakıf Kuran Kadınlar” konulu panel düzenlendi. Samsun Valisi Osman Kaymak’ın katılımıyla İlkadım İlçe Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen panelde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işler hakkında katılımcılara bilgi verildi

Programın açılış konuşmasını yapan Samsun Vakıflar Bölge Müdür Vekili Metin Önder, “Dünyevi her hangi bir karşılık beklemeksizin, ihtiyaç duyulan her alanda vakıflar kurarak, insanımıza ve insanlığa hizmeti görev bilen ve insana görevi şeref bilen, huzuru ve mutluluğu başkalarına yardımda arayan ecdadımızı rahmet ve minnetle arıyorum. Ben Vakıflar Haftası’nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını ve birlik beraberliğe katkı sağlamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti aslında. Gerçekten geçmişe bakıldığında vakfın İslam’ın özünden gelen bir şey olduğunu görüyoruz. Bizim Osmanlı coğrafyasında da, bütün işlere bakıldığında, bunların vakıflar eliyle yürütüldüğünü görüyoruz. Aslında vakıf kültürüne sahip çıkmamız lazım. Maalesef bu kültür yok oluyor. Bize miras bırakılan ve vakıf eserlerini koruyup kollamak konusunda da çok yetersizlik var ülkemizde. O nedenle Vakıflar Haftası çok önemli. Bir de vakıf insanı diye bir tabir vardır. Bizim bu insanlara çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Samsun’da vakıf eserlerinin ne durumda olduğuna dair istişareler yaptıklarını dile getiren Vali Kaymak, “Samsun’daki vakıf eserlerinin en iyi şekilde korunduğu ve hizmet verdiğini öğrendim. En son Saathane Meydanı’ndaki çalışmalarda yapılıyordu. Bu çalışmaların o bölgeden çıkacak olan tarihi eserler nedeniyle geciktiğini öğrendim. Ancak orada bu sorun çözülmüş olup inşallah hamam ve saat projesi kısa zamanda bitirilecek. Zaman zaman şunu söylüyoruz. Samsun’a gelen misafirlerimiz gezecek görecek yer bulamıyorlar. Samsun’da tarihi eser çok olmadığı söyleniyor. Bu nedenle Saathane Meydanı’nda yapılan çalışmaların bir an önce bitirilmesi için ben de bölge sorumlusu arkadaşımla görüştüm. İnşallah kısa zamanda Saathane Meydanı bitirilerek tüm Samsun halkının hizmetine sunulacaktır. Bizler toplumda vakıf kültürünü yaşatmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından başarılı kadınlara Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından plaket verildi.