18-30 Temmuz 2017 tarihinde 96 ülkenin katılımıyla 21 branşta Samsun’da gerçekleşecek olan 23. Yaz Deaflympics Oyunları bilgilendirme toplantısı Valilik Toplantı Salonunda Vali Osman Kaymak başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Osman Kaymak toplantı öncesi 23. Yaz Deaflympics Oyunları maskotu olan Çakır ile buluştu. Çakır, Valimiz Sayın Osman KAYMAK’a Türkiye Forması takdim etti.

Toplantıda İşitme Engelliler Olimpiyatları Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, 18-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleşecek olan 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın tanıtımıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Vali Osman Kaymak sunum sonrası yaptığı konuşmasında, “Öncelikle 2017 yılında 96 ülkenin katılımıyla 21 branşta Samsun’da gerçekleşecek olan 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. İnşallah el birliği ile yüzümüzün akıyla bu organizasyonu tamamlayacağız.Samsun Türkiye’de ilk 15’e giren bir il iken, şimdi İstanbul’un, Ankara’nın ve Antalya’nın yapmış olduğu organizasyonları yaparak ilk 5’e giren ve üst sıralara sıçrayan bir il olacak. Bunu da hep birlikte yapacağız” diye konuştu.

“Olimpiyat ruhu ülkemizin ve ilimizin engin misafirperverliği ile bütünleşecek”

Vali Kaymak konuşmasının devamında şunları söyledi: “23. İşitme Engelliler Olimpiyatları sadece 12 gün izleyeceğimiz ve Samsun’un da ev sahipliği yapacağı spor müsabakaları değildir. Olimpiyatlara haritada bile ilimizin yerini bilmeyen binlerce insan gelecek. Bunların her biri bizim için birer gönüllü turizm elçileri olacaklar. Spor müsabakalarını 6 kıtadan onlarca ülkede milyonlarca insan izleyecek. Bu parayla yapılamayacak kadar büyük bir tanıtımdır. Bu nedenle olimpiyat ruhunu ülkemizin ve ilimizin engin misafirperverliği ile bütünleştirerek bu büyük organizasyondan alnımızın akıyla çıkacağımız inancındayım.”

Toplantıya ayrıca, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu ve ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Rektör Bilgiç’ten ziyaret

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Rektör Yardımcıları, Vali Osman Kaymak’ı makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.

Karşılıklı sohbet ve tanışma havasında geçen ziyaret sonunda Vali Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberinde rektör yardımcılarına teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyetlerini bildirdi.