Vali Kaymak: “Samsung’un Samsun’un önüne geçmemesi lazım”

Ben de bazen Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor. Samsung dünya markasıdır ama Samsun’un önüne geçmemesi lazım” dedi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Samsun’un etkili tanıtım imkanlarını geliştirmek ve dijital platformlarda Samsun ile ilgili fotoğraf paylaşımını arttırmak amacıyla fotoğraf paylaşım uygulamasında ‘LikeSamsun’ hesabını oluşturdu. Bu hesapta Samsun ile alakalı fotoğraflar paylaşılıyor. Bu fotoğraflar ile Samsun’un tanıtımı yapılırken, proje kapsamında en çok beğenilen 3 fotoğrafın sahiplerine bugün düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

“Şehrin tanıtım eksikliğini kapatmayı hedefliyoruz”

Bu proje ile Samsun’un bilinirliğini arttırmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Osman Kaymak, “Samsun’un sorunlarını tespit ederek, çözümlere yönelik işler yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken geçmişte yapılan işleri de gözlemliyoruz. Samsun’un kalkınması ve tanıtılması için OKA’nın kalıcı işler yaptığını görüyoruz. Samsun potansiyelini kullanamıyor. Çok büyük potansiyel var ama tarımda bunu kullanamadık. İstihdam kullanamamışız, turizmde ise hiç kullanamamışız. Arap turistler, komşu illerimize büyük ilgi gösteriyorlar. Ordu, Giresun ve Trabzon Arap turistlerin akınına uğruyor. Samsun’da Asarcık hariç bütün ilçeleri gezdim. Bütün ilçelerimiz birbirinden güzel. Her ilçemizin kendine özgü güzellikleri ve özellikleri var. Maalesef bu şehri hakkıyla tanıtamıyoruz. Bir turistin şehirlerde aradığı altyapı konusunda da çok iyi konuma geldik. En büyük eksikliğin tanıtım eksikliği olduğunu fark ettik. Sosyal medya bu tanıtımda çok etkin bir rol oynuyor. Herkes cep telefonlarını elinden bırakmıyor. Ben bile yatağa girerken ve uyanınca hemen telefonu kullanıyorum” diye konuştu.

“Samsung’un adı Samsun’dan önce gelmemeli”

Dünyaca ünlü Samsung firmasının adının internet tarayıcılarda Samsun’dan daha önce geldiğini vurgulayan Kaymak, “LikeSamsun sitesinin açılması ilk göreve geldiğimde önerilmişti. Bu siteye Samsun’un tanıtılması için çok güzel fotoğraflar atılmış. Bunun çok sayıda kişi tarafından görülmesi önemli. İnsanlarda bir merak uyandırmasını umuyoruz. İnsanlar merak sonucu bir yerlere gidiyor. Bazen, ‘Google’de Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor’ diyorlar. Ben de bazen Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor. Samsung dünya markasıdır ama Samsun’un önüne geçmemesi lazım. Bu konuda Samsun’u seven, gönül veren Samsun’un geleceği için çırpınanlardan bu projenin desteklenmesini istiyorum. Bu site ne kadar fazla duyurulursa, saha çok fotoğraf yüklenecek, yüklenen fotoğraflar daha çok kişi tarafından paylaşılacak ve Samsun’a karşı büyük bir hareket başlayacak. Bu Samsun’un tanıtım projesidir. Arkasından da Samsun’a gelen insanların Samsun’da kalmasını hedefliyoruz. Samsun, genelde günübirlik, geçilen ya da uğranılan yer olmasın istiyoruz. İlk adım şehri olan ve Cumhuriyetin kuruluşunda büyük yeri olan şehrimizin, Cumhuriyet anlamında geziye çıkan insanların ilk durak yeri olması lazım” şeklinde konuştu.

Proje hakkında bilgiler veren OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ise “LikeSamsun kapsamında paylaşılan fotoğrafların değerlendirilmesiyle bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bu yarışmayla birlikte Samsun ile ilgili fotoğraf paylaşımını arttırmak, şehrin bilinirliğini arttırmak ve katılımcıları teşvik etmeyi amaçlıyoruz. 3 ay arayla düzenleyeceğimiz yarışmalar ile fotoğrafların Samsun şehrinin turistik unsurlarını yansıtması ve temel fotoğrafçılık prensiplerine uygun olması beklenirken, fotoğrafların değerlendirmeleri de temsilcilerimiz ve uzmanlardan oluşan kurul tarafından gerçekleşecek. Bu kapsamda bugün ilk aşamadan geçen 227 fotoğraf arasından 3 fotoğrafın sahibine ödüllerini vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarından ardından dereceye giren fotoğrafların sahiplerine içerisinde cep telefonu olan ödülleri verildi.