Vali Kaymak: “Samsunspor stadyumunun boynu büküldü”

O stadyumun boynu şu anda bükük durumda” dedi.

Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ve kulüp yönetimi, Samsun Valisi Osman Kaymak’ı ziyaret etti. Samsunspor yönetimini ağırlayan Vali Kaymak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Samsunspor ile ilgili ilimizden gerçekten büyük bir beklenti var. Samsun şehri takımını çok seviyor ve çok önemsiyor. Ben bu şehre geldiğimde şunu gördüm. Gerçekten Samsun halkı Samsunspor’un başarısıyla müthiş derecede mutlu oluyor ve mağlubiyetinde ise çok üzülüyor. Biz Samsunluların bu duruma bir vali olarak bana ne diyemezdik. Bu anlamda bize düşen neyse yapmaya çalıştık. Ancak bütün desteklerimize rağmen takım küme düştü. Bu bizim için de çok üzücü bir durum oldu. Ben hep şuna inandı; Bu takım gerçekten Süper Lig’e çıkacak bir takım. Ancak geçmiş dönemdeki borçlar ve yönetimlerdeki hatalar, Samsunspor’u bu noktaya getirdi. İnsanlar Samsunspor’un yenilgisini ve küme düşmesini hazmedemiyor. Sizin takımın başına gelmenizle birlikte şehrimizde büyük bir bayram havası oluştu. Bir ümit oluştu. İnşallah büyük bir başarıyı hep birlikte yakalarız. İnşallah iyi bir yol alırız. Siz bu yolu alırken bu şehir ve bizler de yanınızda olacağız. Ben Samsunspor stadyumunun önünden geçerken çok üzülüyorum. O stadyumun boynu şuan da bükük durumda. Hükümetimiz bize milyonluk stadyum yaptı. Ama Samsunluları temsil edecek bir takımın orada olmaması bizler için uygun olmayan bir durum. Ne Samsunlular ne de biz valilik olarak bunu kabullenmiyoruz. Samsunspor inşallah o eski havasına dönecektir” diye konuştu.

Uyanık: “Sizler taraftarlarımızın kalbinde bir taht kurmuşsunuz"

Daha sonra konuşan Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ise Samsun Valisi Osman Kaymak’a iltifatlar yağdırdı. Şehrin taraftarlarının Samsun Valisi’ni “Osman Baba” olarak kabullenip sevdiklerini dile getiren Uyanık, “Sizler taraftarlarımızın kalbinde bir taht kurmuşsunuz. Bu parayla pulla alınabilecek bir sevgi değildir. Biz de sizleri bu anlamda çok seviyoruz. Ortada küme düşmüş bir takım olmasına rağmen Samsunspor’a sizin yaptığınınız destekler nedeniyle sizin adınız geçtiğinde dakikalarca alkışlanıyor olmanız çok mutlu edici bir durum. Genel kurulumuzda da bu böyleydi. İnşallah Samsunspor ile ilgili atacağımız adımlar hayırlı olur ve bu takım tekrar hak ettiği yere gelir” şeklinde konuştu.