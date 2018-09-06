Vali Kaymak: “Soğuk algınlığında önce aile hekiminize gidin”

Samsun’da Osman Gazi Ailesi Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi, ilk aile sağlığı merkezine kavuştu. Osman Gazi adı verilen aile sağlığı merkezinin Kökçüoğlu Mahallesi, Selahiye Mahallesi ve Hastane Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlara hizmet vereceği öğrenildi. Kökçüoğlu Mahallesi 12 Ada Türkleri Sokak Bayram Apartmanı altına açılan Osman Gazi Aile Sağlığı Merkezinin açılış töreni düzenlendi.

“Soğuk algınlığı için hastanelere gitmeyin, önce aile hekiminize gidin”

Törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bu mahallede ciddi şekilde sağlık merkezine ihtiyaç vardı. Zaman zaman dilekçeler de gelmişti. Bugün burayı açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Samsun, Karadeniz’in en büyük şehirlerinde birisi. Bölgenin amiral gemisi. Sağlık alanında en azında bölgeye hitap edecek il konumundayız. Mahalle sakinlerimiz ile vatandaşlarımıza şunu duyurmak istiyoruz: Aile sağlık merkezleri birinci basamak sağlık kademesi diyoruz bunlara. Değerli anneler, bacılar sizler buraya uğramadan hastaneye, acile gittiğiniz zaman oradaki işleri sıkıştırıyorsunuz. Oradaki hastanenin yoğunluğu artırıyor. Bütün vatandaşlara sesleniyorum. Soğuk algınlığı için hastanelere gitmeyin. Önce aile hekiminize gidin. Aile hekiminiz sizi tedavi edecektir. Aile hekiminiz sizden birisi. Ona her zaman uğrayın. Hasta olmadığınız zaman bile uğrayın" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Ülkemizde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da gelişmeler var. Bilhassa Samsun ilimizde sağlık alanında çok büyük hizmetlere kavuştu. Devlet yatırımlarında da özel sektörde de gerçekten çok önemsediğimiz yatırımlar var. Sağlık Kenti Samsun’da yaşayan insanlar olarak bizde şanslıyız diyebilirim. Ülkemiz dışından daha buraya tedavi olmak için gelenler var. Mahallelerde sağlık kuruşlarının olması. ayağına hizmet gitmesi çok önemli. Kökçüoğlu Mahallesi’ne de Osmangazi Aile Sağlığı Merkezinin açılması buradaki insanlara hizmet verecektir. Bu bakımdan çok önemli bir yatırım olarak düşünüyorum. Öncelikle mahallemize ve İlkadım ilçemize hayırlı olmasını diyorum" şeklinde konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Valimizin ve Sağlık Müdürlüğümüzün katkılarıyla güzel bir sağlık merkezimiz açıldı. Mahallelerimize hayırlı olmasını diyorum" ifadelerini kullandı.

Samsun Sağlık Müdürü Dr. Öğrt.Üyesi Muhammet Ali Oruç ise, "Burası çok iyi sağlık merkezi olarak hizmet verecektir. Mahallelerimizin sağlık hizmetine cevap verecektir. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Osman Gazi Ailesi Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Esra Işık Tokur ise mahalle halkını sağlık hizmeti vermekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Osman Gazi Aile Sağlığı Merkezimizin halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Osman Gazi Aile Sağlığı Merkezinin açılış kurdelesi kesildi. Açılış törenine katılanlar aile sağlı merkezini gezdiler.

Törene ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr.Yusuf Güney, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Av. Hakan Ay, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.