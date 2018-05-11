Vali Kaymak: “Suçların temelinde inançsızlık yatıyor”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 15. Tefsir Koordinasyon Programı “Kur’an ve Hayat” konulu sempozyumun açılışı yapıldı. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen sempozyum, İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kara’nın Kur’an tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Okuyan ve Canik Belediye Başkanı Osman Genç birer konuşma yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise katılımcılara OMÜ hakkında da bilgi vererek, “OMÜ 43 yaşında, kurulduğu dönem itibariyle Türkiye’nin ilk 18 üniversitesinden birisi olan, önemli bir şehirde kurulmuş bir üniversite. 52 bin öğrencisi, 6 bin civarında personeli bulunuyor. OMÜ dünyada ilk bin içerisine girebilmiş, eğitim ihracatında Türkiye’de 2. sırada yer alan, uluslararasılaşma bakımından özellikle tercih edilen üniversitelerden biri. Teknolojik olarak da alt yapısı güçlü, üniversitelerimiz içerisinde en hızlı gelişen 3. üniversiteye bağlı Teknopark ödülünü aldık. üniversitemiz adına yakışır adımlarla yoluna devam ediyor” dedi.

“Pek çok sorunun temelinde inançsızlık yatıyor”

Son olarak konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak da, “Dinimizden uzaklaşmak, toplumda yaşadığımız pek çok sorun İslam’ı hakkıyla yaşamamak şüphesiz Kur’an’ı okumamak ve yaşamamaktan kaynaklanıyor. Ülkemizde öyle suç unsurları var ki cinayetler, intiharlar, şiddet, uyuşturucu kullanımları bütün bunların temelinde inançsızlık yatıyor. İnsanlarımızı dine çağırma, dini doğru yaşama konusunda hocalarımız samimiyetle bu işi yapmazlarsa, insanlar yanlış yollara saparlar. Hocalarımız İslam’ı hakkıyla anlatmak konusunda bize yol gösterirlerse toplumumuzda birlik ve beraberlik daha kuvvetli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından sempozyumun açılış konferansını Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu verdi. Müftüoğlu, ”Belagat İlmi ve Kuran” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ardından sempozyumun 1. oturumunda “Tarihte ve Günümüzde Tefsir İlmi” ele alındı. İki gün boyunca devam edecek sempozyumda “Tarih ve Günümüzde Kur’an Algısında İnsan Faktörü” ve “İlahiyat Fakültelerindeki Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Sonuçları” başlıklı oturumlar da yer alacak.

Açılışa ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, farklı üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.