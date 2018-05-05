Vali Kaymak: “Teknopark, Samsun ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak”

Dr. Sait Bilgiç’in eşliğinde Samsun Teknopark’ı ziyaret ederek kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Kaymak, Samsun Teknopark’ta Rektör Bilgiç ve beraberindekilerle Smartroom Ön Kuluçka Merkezi, Samsun Teknopark Kuluçka Merkezi ve AR-GE firmalarından Agrobigen, Nibiru, Kartem, Özgür Bilişim, Karal Görsellik, Tindie Game, Barsoft, Prodev, Relen Mühendislik, Tekşen Bilişim, Earth Telekomünikasyon ve Bulut AR-GE’yi ziyaret etti.

Smartroom Ön Kuluçka Merkezi girişimcileriyle sohbet eden Vali Osman Kaymak, girişimci öğrencilerle tek tek tanışarak kendilerine başarılar diledi. Vali Kaymak ardından Samsun Teknopark Kuluçka Merkezi’nde faaliyet gösteren Akademik Ziraat Peyzaj firmasından projeleri hakkında bilgi aldı. Kuluçka Merkezi’nden ayrılan heyet sonrasında AR-GE firmalarını ziyaret ederek girişimcilerin projelerini dinledi.

Firma ziyaretlerinin ardından Vali Kaymak ve beraberindeki heyete, Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak tarafından Samsun Teknopark’ı anlatan bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından Vali Osman Kaymak, Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak’a sorularını yöneltti.

“Teknopark’ın Samsun ve ülke ekonomisine katkısının yüksek olacağını düşünüyorum”

Samsun Teknopark ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Vali Osman Kaymak, “Burada gerçekleştirilen ve de gerçekleştirilmesi düşünülen projeler beni çok memnun etti. Samsun Teknopark’ın; Samsun’un sanayisi, teknolojisi ile ülke ekonomisine katkısının yüksek olacağını düşünüyorum. Samsun Teknopark’tan son derece memnun kaldım. Başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.

Ziyarette Vali Osman Kaymak’a ayrıca; Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ Vakfı Başkanı ve Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halil Kütük, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Harun Demirer ve Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak eşlik etti.