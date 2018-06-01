Vali Kaymak: "Türkiye mazlumların umudu"

Samsun Valisi Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinde bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, "Anadolu toprağı bize yurt oldu olalı şehitler veriyoruz. Günümüzde de azalarak da olsa şehitler vermeye devam ediyoruz. Bu topraklarda yaşamanın bedeli de maalesef bu. Ama işin güzel tarafı, dökülen kanın her damlasına kadar hesabı sorularak geri alınması. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımız, bu şer odaklarının kafasını bulduğu her yerde eziyor ve Allah nasip ettikçe de ezmeye devam edecek" dedi.

Acıların paylaşıldıkça azaldığını, sevinçlerin de paylaşıldıkça çoğaldığını belirten Vali Osman Kaymak, "Acımız bir, bu yüzden bir araya geleceğiz. Şehitlerimiz bu memleketin birlik ve beraberliği, namusumuz, ezanımız, Kur’anımız için canlarını bu toprağa verdiler. İnancımıza göre onlar ölmediler ve aramızdalar. Şehitlerimizi unutamayız. Sizler onların bize emanetisiniz. Bizim de şehitlerimize layık olmak yönünde gayret sarf etmemiz lazım. Onlar bizi izlediğine göre, bizim de onları incitecek tavır ve davranışlardan kaçınmamız gerekiyor. O anlamda, sizlerin huzuru ve memnuniyeti bizim için çok önemli. Şehitlerimiz olmasaydı Türkiye bugün huzur ortamı içerisinde olmayacaktı. Kısa süre önce biten Afrin operasyonunu hatırlayın. Operasyon başlamadan önce her gün Hatay’a ve Kilis’e roketler düşüyordu, şehitler veriyorduk. Şayet bu operasyonu yapmamış olsaydık o bölge belki de tam bir can pazarına dönüşmüş olacaktı. Sürekli şehit verilen bir ortamda da huzur olmayacaktı. Allah şehitlerimizden razı olsun, yakınlarına da sabır versin. Bu topraklar kolay kazanılmıyor. Bizler inanmış insanlarız ve hepimiz bir gün öleceğiz. Ama şehitlik çok farklı bir şey. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Allah şehitliği hepimize nasip eylesin, şehitlerimize layık olmayı nasip eylesin. Tabii ki şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Ülkemiz bu mücadelesinde gücünü birlik ve beraberliğimizden alıyor" diye konuştu.

Türkiye’nin İslam devletlerine de önderlik yaptığını söyleyen Vali Kaymak, "Biz Osmanlı Devleti olarak bunu yaptık. Şimdi Anadolu’ya sıkışmış olan Türkiye aslında biliyorsunuz bir zamanlar 40-50 devleti bünyesinde barındıran büyük bir imparatorluktu. Maalesef bizim elimizden giden yerlerde huzur yok. Dünya bir kurtarıcı, bir lider bekliyor. Dünyanın beklediği lider Türkiye olacak. Bizler bu güçlü Türkiye’nin güçlü bireyleri olmak durumundayız. Bizim çocuklarımız boşuna şehit olmadı. Onlar hem İslamiyet hem de Türk devleti için şehit oldular. Bütün dünyaya önderlik yapacağız. Yavrularımızı bu uğurda şehit verdik ve onun için bu mücadele devam etmek durumunda. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedenleri görerek, daha çok birbirimize sarılacağız. Güçlü Türkiye bütün dünyadaki mazlum milletlerin umudu" şeklinde konuştu.

İftar yemeğine ayrıca; Garnizon Komutanı Topçu Alb. Recep Ali Üstün, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Vekili S.G. Albay Ercan Şenvardar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, emniyet personeli, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.