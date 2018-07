Vali Kaymak ve Başkan Şahin esnafla bir araya geldi

Samsun’da bulunan Yabancılar Çarşısı’nın esnafları, sabah kahvaltısında Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’i konuk etti. Çarşının ortasına kurulan masalarda vatandaşlarla birlikte kahvaltı yapan Başkan Şahin ve Vali Kaymak, esnafların sıkıntılarını dinleyerek, gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundular.

Samsun’un bütün potansiyellerini kullanarak geleceğe emin adımlarla yürümesi gerektiğinin altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Buradaki çarşının İstanbul’daki ’Kapalı Çarşı’ gibi olmasını hayal ediyorum. İstanbul’a giden her insan mutlaka Kapalı Çarşı’ya uğrar. Kapalı Çarşı her zaman cıvıl cıvıldır. Burayı da Kapalı Çarşı gibi hayal edip, önünü açmamız lazım. Buradaki esnaflara müşteri potansiyelini sordum. Arkadaşlar, ‘Eski canlılık yok’ dediler. Asıl olan sizlerin iyi iş yapması. Burada para kazandığınız zaman bütün meseleleriniz de çözülür. Çarşının çatısının değiştirilmesini istiyorsunuz. Bunlar sorundur ama bunlar halledilir. Bizler, sizlere hizmet etmek ve sorunlarını çözmek için buradayız. ‘Basiretli tüccar’ diye bir söz vardır yani ‘geleceği görmek’. O anlamda çarşının da ötesinde Samsun’un geleceğini görmek lazım. Samsun çok büyük potansiyele sahip. Bu potansiyeli kullanması halinde hepimiz daha çok kazanıp, mutlu olacağız. Dışarıdan Samsun’a gelenler, ‘Samsun son 10-15 yılda çok büyük değişim yaşadı’ diyor. Samsun, gerçekten yaşanılabilir bir kent oldu. Yaşam kalitemiz de yükseldi. Bazen şehrin içerisinde yaşayan insan bunları göremeyebilir ama dışarıdan gelen insanlar şehrin güzelliğinden bahsediyor. Bizler, emin adımlarla şehri geleceğe taşımak zorundayız. 1 milyon 300 nüfuslu bir kentiz. Bu insanların hepsine iş ve aş bulmak zorunda olan bir kentiz. Daha önceden göç veriyorduk, şu anda göç alıyoruz. Şüphesiz ki şehrin üretmesi ve kazanması lazım. Şehirde insanlara yeni iş imkanları bulmamız lazım” dedi.

"Samsun’un önünü açmak bizim boynumuzun borcudur”

Samsun’u daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Biz belediyeler, hizmet için varız. Talepleri alıp, yapabileceğimiz her şeyi yapmakla yükümlü olduğumuzu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın problemlerini çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Samsun, Karadeniz’in Anadolu’ya açılan en önemli kapısı. Samsun ayrıca Karadeniz’in en önemli ve büyük şehridir. Çok büyük potansiyellere sahibiz. Kara, deniz, hava ve demiryoluna sahip bir şehiriz. İstediğimiz noktada mıyız? hayır, değiliz. Çünkü isteklerin ve gelişmenin bir sonu yok. Samsun çok şeyleri kazanmış, dışarıdan gelen vatandaşlar ve turistler tarafından gıptayla bahsedilen bir şehir oldu. Bizim buradaki problemleri biliyoruz. Trafikle ilgili sıkıntılarımız var. Onunla ilgili bir master plan yapıyoruz. İstihdam ile ilgili de valimiz, ticaret odası ve tüm STK’lar ile birlikte Samsun’un geleceği ile ilgili yeni istihdam alanları oluşturmak için çalışıyoruz. Bu çalışmaları iş dünyası ile birlikte yürütüyoruz. Samsun’un önünü açmak bizim boynumuzun borcudur. Allah birliğimizi daim etsin. Türkiye’nin üzerinde hangi oyunların oynandığını hep beraber yaşıyoruz. Bizler beraber olduktan sonra her şeyi hallederiz. Bizim bizden başka dostumuz yok. Birlikten kuvvet doğar. Ülke olarak bir ve beraber olduğumuzda aşamayacağımız engel olmaz, halledemeyeceğimiz problem de kalmaz” diye konuştu.

Program, konuşmaların arından Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı’nın duasıyla sona erdi.