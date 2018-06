Vali Kaymak’tan Afrin kahramanlarına iftar

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde yapılan iftardan önce Vali Kaymak, özel harekat polislerini selamladı. İftar yemeğinden sonra bir konuşma yapan Vali Kaymak, "Değerli arkadaşlar, bizler sizi Afrin’e yolcu ederken endişe duyuyorduk. Şüphesiz önemli bir göreve gidiyordunuz. Aslında gittiğiniz yer savaş alanıydı. Her şey olabilirdi. Kur’an-ı Kerim’ de deniyor ki, ölüm saati bellidir. O ölüm saatini kimse değiştiremez. Bu ölüm saatini kimse ne beş dakika öne ne de beş dakika sonraya alamaz. En iyi zırhlı araca girsen bile ölüm saatin geldiyse ölürsün, ama ölüm saatin gelmediyse en etkili silahla vurulsan, başucunda atom bombası patlasa ölmezsin. Arkadaşlar hani diyorlar ya, korkaklar her gün ölür, cesurlar bir kez ölür. Sizler cesur kardeşlerimiz olarak gittiniz ve Allah’a şükür geldiniz. Yine görev olduğu zaman tekrar gideceksiniz. Bugünde hep birlikte beraberiz. Bizler size çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim bu operasyonlar yapılırken çok tartışılıyordu. Türkiye’nin Afrin’de ne işi var deniliyordu. Bu söylemler kafa bulandırıcı söylemler idi. Her gün Hatay ve Kilis’e bombalar atılıyordu. Bu operasyonlar devletimizin birliği, bekası ve ülkemizin bölünmezliği açısından çok önemliydi. Bu görevi layıkıyla tamamlayıp döndünüz. Sizler oraya giderek sınır dışı güvenliği sağladınız. Milletimiz adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Allah bundan sonraki hayatınızda acı ve keder göstermesin. İnşallah sağlıklı ve huzur içinde vazifenizi yapmanıza devam edersiniz. Allah sizleri korusun ve kollasın. Allah’a emanet olun" dedi.

İftar yemeğine ayrıca; Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan V. Sg. Yb. Tayfun Paşaoğlu ve özel harekat polisleri katıldı.