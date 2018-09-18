Vali Kaymak'tan Ahilik Haftası'nda “stokçuluk” uyarısı

Stokçular da aynı. Stokçuluk dinen de etik olarak da yanlış bir şeydir” dedi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler ve birliğe bağlı oda başkanları, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Vali Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Esnaf odaları başkanları, Vali Kaymak'a gümüş Osmanlı ahi kaftanı sembolü hediye ettiler. Sembolü alan Vali Kaymak, Ahiliğin sembollerde kalmayarak gerçek hayatta da yaşatılması gerektiğini söyledi.

Ahiliğin Osmanlı'dan geldiğini ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, “Ahilik kültürünün yaşatılması açısından Ahilik Haftası çok önemli. Ahiliğin ilimizde yaşatılması için oda başkanlarımız ve ilgili müdürlüklerimiz birlikte çaba içerisindeler. Osmanlı geçti, gönüllerde yaşıyor. Ahilik de öyle olmalı. Sembollerde değil gönüllerde yaşanmalı. Ahi, Osmanlı'da ahlaklı, çalışkan işini düzgün yapan esnaflara denirdi. Bunu günümüze de geçirmemiz gerekiyor. Geçmişten gelen sembolleri inşallah hayata geçireceğiz. Ahilik kültürü sembol olmasın. Yılda bir kere kutlanmasın. Ticaret yaparken hile hurda yapmak, çırağın-işçinin hakkını yemek, Ahilikte yoktur. Stokçular da aynı. Stokçuluk dinen de etik olarak da yanlış bir şeydir. Malı bekleteceksiniz, ihtiyaç olduğunda vermeyeceksiniz, sonra da zam yapacaksınız. Bütün bunlar Ahilikte yok. O anlamda Ahilik kültürü sembollerde kalmamalı, gönüllerde yaşamalıdır. Bütün esnaflar Ahilik kültürünü özümsemelidir” diye konuştu.

SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, Samsun esnaflarının büyük çoğunluğunun vatanına ve milletine sadık olduğunun altını çizerek varsa fırsatçılık yapan esnafların en ağır şartlarda cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı.