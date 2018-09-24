Vali Kaymak'tan “organ bağışı” çağrısı

Vali Osman Kaymak, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç ve beraberindekileri makamında kabul ederek organ bağışı çalışmalarında İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan sağlık çalışanlarına başarı belgesi verdi. Muhammet Ali Oruç, kendisi de organ bağışçısı olan Vali Kaymak'a organ bağışı rozeti takdim etti.

Osman Kaymak ziyarette yaptığı konuşmasında, “İl Sağlık Müdürlüğümüz Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından ve bağlı 7 ilde (Sinop, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Tokat, Amasya) organ bağışı sayısını ve organ naklini arttırmak, organ bağışı ve nakli konusunda farkındalık oluşturmak için birçok etkinlik düzenleyerek bilgilendirme toplantıları, duyurular ve çeşitli aktiviteler yapmaktadır. Bölgemizdeki tüm hastanelerimizin organ nakil koordinatörleri, organ bağış birim sorumluları, ASM ve TSM'deki arkadaşlarımız gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla hafta sonu ve mesai saatleri dışında da çalışmalarına ara vermeden devam edip, bütün kurum ve kuruluşlarda eğitim toplantıları yapmakta, halkımızın yoğun olarak bulunduğu cadde, park ve alış veriş merkezlerinde organ bağış stantları açarak bilgilendirme faaliyetleri düzenlemektedir. 2018 Ağustos ayı dâhil yapılan eğitim faaliyetlerinde bütün liselerde 11. ve 12. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, bütün müftülük personeli olmak üzere Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından yaklaşık 12 bin kişiye organ bağışı ve organ nakli konularında eğitim düzenlenmiştir. Vatandaşlarımızın faaliyetlerimize olan ilgisi ve katılımı ile ve arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmalar sonucunda Samsun'da organ bağışçı sayısı yaklaşık 15 bin kişidir. Bütün bu faaliyetlerdeki amaç organ bağışı konusunda toplum bilincini oluşturmak, ilgili tüm kesimlerin konuya ilgisini artırmaktır. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Ben bu çalışmalar sürecinde emeği geçen ve yoğun gayreti olan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu organ bağışı ve organ naklini artırmak adına yapılan çalışmalar, bundan sonraki süreçte artarak inşallah devam edecektir. Ben herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Vali Osman Kaymak, toplumu organ bağışının önemi konusunda bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra organ bağışı oranlarının artırılması, beyin ölümü ve kadavradan organ nakil sayısına katkıda bulunarak, organ bekleyen hastalar için göstermiş oldukları üstün gayret ve fedakârca çalışmaları nedeniyle İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Hemşire Birgül Tan ve Sibel Göktaş, Çevre Sağlığı Teknikeri Fahrettin Bilen ve Sağlık Memuru Abdullah Kula'yı başarı belgesi ile ödüllendirdi.