Vali Kaymak’tan sanayicilere Kızılderili atasözü ile mesaj

Bu yönüyle kusura bakmasınlar. Kızılderili atasözü der ki ’Bir gün paranın yenmeyeceğini anlayacaksınız’ ” dedi.

Samsun TSO Kasım ayı olağan meclis toplantısı Vali Osman Kaymak’ın katılımıyla Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıdan öce açılış konuşması yapan TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Samsun sahibi olduğu alternatifli üretim alt yapıları ve lojistik imkanlarıyla büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak rakamlar bu potansiyele karşılık gelmemektedir. Sahip olduğumuz potansiyelin farkında olarak meclisimizden aldığımız güçle gerek sektörel gerek genel olarak pek çok çalışma yürütüyoruz. 1901 yılında faaliyete başlayan odamız, 35 meslek komitesi, 190 meslek komite üyesi, 79 meclis üyesi Samsun’un gelişimine yönelik çıtayı daha yukarı taşıyor. Tamamen demokratik bir ortamda üyelerimizin vermiş olduğu oylarla seçilen çalışma grupları olan meslek komiteleri, onların içinden seçilen meclis üyeleri ve meclisimizin içerisinden seçilen yönetim kurulumuzla divanımızla, tamamen fahri olarak; ’İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ düsturuyla maddi hiçbir karşılık almadan kentimize hizmet ediyoruz. Türkiye’nin kuzeye açılan kapısı Samsun sizin desteğinizle birlikte yapılacak çalışmalara çok daha güçlü bir ivme kazandıracaktır. Geçmişten bu güne bölgenin lider kenti olan Samsun bu gün maalesef arzu edilen noktada değildir. Ancak kaybettiğimiz zamana ’ah vah!’ etme günü değil, gün Samsun adına bu şehrin kalkınması adına çalışma günüdür" açıklamalarında bulundu.

Vali Kaymak: “Samsun potansiyelini çok iyi değerlendirmemiş bir il”

Samsun’un bölgenin lider ili olduğunu belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "Olimpiyatlarla birlikte sporda güzel bir başarı yakaladık ama ilin üretim kapasitesi çok daha önemli. Samsun çok önemli potansiyeli olan bir il. Ama Samsun potansiyelini çok iyi değerlendirmemiş bir il. Hep beraber bu potansiyeli kullanmak için çalışmak durumundayız. Bunu yaparken bir bütün olarak olaya bakmak durumundayız. Herkes buna kafa yormak zorunda. Son zamanda yapılan yatırımlarla Samsun belli bir noktaya geldi. Fakat ayrı ayrı değil hep birlikte hareket etmemiz lazım" diye konuştu.

"Biraz da çocuklarımızın geleceğini düşünelim"

Hava kirliliği açısından sanayileşmede dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Vali Kaymak, "Ağır ve kirli sanayiyi istemiyoruz. Biraz daha katma değeri yüksek bir sanayi olabilir. Bu noktada medikal sanayi konusunu çok önemsiyoruz. OSB kuruyoruz. Türkiye’de önemli bir sektör olması için çalışıyoruz. Sağlık Bakanımız da bu konuda önemli çaba sarf ediyor. Diğer konularda sizlerin de önerilerini alarak ne yapabileceğimizi konuşabiliriz. Sizlerin görüşleri de bizim için önemli. Bazı sanayici arkadaşlarımız denizin kenarında yer istiyorlar. Harika bir doğal güzelliğimiz var. Fabrikanı biraz daha yukarı da yapabilirsin. Sen yapmışsın deniz kenarına fabrikanı, kesmişsin sahilin önünü ’burası benin’ Allah Allah! Yok kardeşim. Bu yönüyle kusura bakmasınlar. Kızılderili atasözü der ki ’Bir gün paranın yenmeyeceğini anlayacaksınız’. O noktada biraz da çocuklarımızın geleceğini düşünelim. Çevredeki yukarıdaki OSB’lere yönelelim. Biraz maliyetler artacaktır. O konuda destek olalım. Oralara gerekirse demir yolları yapalım. Ulaşım imkanlarını hızlandıralım ama gelin bu güzelim sahili koruyalım. Samsun hepimizin” şeklinde konuştu.

"Samsunspor için elimizi taşın altına koyalım"

Samsunspor’un Süper Lig’de olması gerektiğini belirten Vali Kaymak, "Samsunspor’un tarihine baktığımızda Süper Lig’e alışkın. Böyle bir kültürü var. Önemli sporcular çıkarmış. Samsunspor’u kalkınmanın bir parçası olarak görmemiz lazım. Samsunspor için elimizi taşın altına koyarak seyirci konumundan ’ne yapabiliriz’ konumuna geçmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gündem Kasım ayı gündem maddeleri okunarak kabul edildi. Ardından TSO Başkanı Murzioğlu, Kasım ayı faaliyetleri hakkında meclisi bilgilendirdi.