Vali Kaymak’tan velilere tavsiyeler

Samsun’da 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Atakum ilçesinde bulunan Adnan Kahveci İlkokulunda gerçekleşen programda, minik öğrenciler şiir ve halk oyunları gösterileri yaptı. Programın açılış konuşmasını yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, yeni yıldan beklentilerin büyük olduğunu söyledi.

Daha sonra konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, öğrenci ve velilere bazı tavsiyelerde bulundu.

Öğretmenlerden her şeyden önce iyi insanlar yetiştirmelerini beklediklerini dile getiren Vali Kaymak, “Ben de bir veliyim. Çocuğumu okula gönderdiğimde öncelikle iyi bir vatandaş, iyi bir insan olarak yetişmesini çok önemsiyorum. Bu çerçevede Milli Eğitimimiz çok ciddi program değişiklikleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor. Artık ezbere dayalı bir eğitimden kişiyi hayata hazırlayan bir eğitim programı hazırlanmakta. Samsun’da tekli eğitime geçmek için 1200 dersliğe ihtiyaç var. Şu an itibariyle 800 derslik inşaatı bitmek üzere. İnşallah 400 dersliği de önümüzdeki sene bitirerek önümüzdeki sene yavrularımızı tekli eğitime geçirmiş olacağız. Başarı için öğretmen öğrenci ve veli üçlüsü çok önemli. Maalesef çağımız bilgisayar çağı. Çocuklarımız ellerinde telefon ve bilgisayarı bırakmıyorlar. Artık kitap okuma yarışı azaldı. Bu yönüyle önce öğretmenlerimizin önerileri doğrultusunda yavrularımızın bilgisayar ve televizyon başında vakit geçirmelerine fırsat vermeyelim. Onları hayata hazırlayalım. Onların daha çok dışarıda vakit geçirmelerini sağlayalım. Çocuklarımız bilgisayar başında vakit geçirmesin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile protokol üyeleri ilk ders zilini çaldı.