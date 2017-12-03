Vali Osman Kaymak’tan Samsunspor’a sitem

Amatör bir köy takımı olsa böyle oynayabilirdi” dedi.

Vali Osman Kaymak, dün oynanan Samsunspor – Eskişehirspor maçını tribünden takip etti. Göreve geldiğinden veri Samsunspor’a desteğini esirgemeyen Vali Kaymak, alınan kötü sonuçların ardından bugün katıldığı bir programda kırmızı-beyazlılar hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Kaymak, kötü gidişatın giderilmesi gerektiğini ifade etti.

“Amatör bir köy takımı olsa böyle oynayabilirdi”

Samsunspor’un amatör bir köy takımı gibi mücadele ettiğini vurgulayan Vali Osman Kaymak, “Samsunspor ilimizin ortak değeridir. İnsanları bir araya getiren önemli bir figürdür. Herkesin Samsunspor’a destek olması gerekiyor. Samsun’da kazanınca sevinen, kaybedince üzülen insan sayısı oldukça fazla. Ancak bir krizdir ve bunu bir türlü aşamıyoruz. Futbolla çok ilgili de değilim. Top da oynamadım. Ama ilin gerçeği olduğu için ilgilenmek istiyorum. Maalesef bu gayretin daha çok insanlarda da olması lazım. Eskişehirspor maçı bizi gerçekten kahretti. Amatör bir köy takımı olsa böyle oynayabilirdi. Eskişehirspor da mali sıkıntılar yaşıyordu. Bu hoş olmadı. Arkadaşlar bu durumu değerlendiriyor. Erkurt Bey’in durumunu bana sordular. Ben bu ilin valisiyim. Ben kulübe destek veriyorum, kulübün başkanı değilim. Bana kulübün istifasını filan sormayın. Kulüple ilgilendiğimiz için de onların hareketlerini takip ediyoruz” diye konuştu.

“Biz millete makam vermiyoruz, parası olan konuşsun”

Başkanlık ve istifa konusuna da değinen Vali Kaymak, birçok kişinin isminin başkanlıkla anıldığını ancak mali krizin çözülmesi için ilk aşamada 5-6 milyon paraya ihtiyaç olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

“Kazım Yılmaz ile olan sorunlarda devreye girdik. Borcun bir kısmı ertelendi. 1 milyonun aktarılması konusunda bir şey yaşıyorlar karşılıklı, onu çözmeye çalışıyorum. Para olmayınca iş olmuyor. Erkurt Bey de çok üzgün durumda. O da, ‘Efendim birisi varsa geldin alsın’ diyor. Biz burada millete makam vermiyoruz yani. Parası olan konuşsun. Getir parayı, bu başkanlığı size verelim. Şu anda takımın bu durumdan çıkması için 5-6 milyona ihtiyacı var. Süper Lig hedefimiz vardı çok kötü gidiyoruz. 3-4 maç galip gelindiğinde üst sıraların yakalanacağı söylendi. Şu anda kaybedilmiş bir şey yok. Zaman hala var ama bir şey yapılması lazım. Samsun büyük bir şehir. Merkezde ve şehir dışında bu işi yapacak zenginlerimiz var. O anlamda birilerinin sahip çıkması lazım. Bizim de güvenebileceğimiz bir isim çıkarsa Erkurt Bey’in iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Kendisi iyi ve işine düşkün bir arkadaş ama sonuç kötü. Bazen de ‘Bu topu ben mi oynayacağım?’ diyorsunuz. Bu takım aslında bunları hak etmiyor. Takım daha iyi oynayabilir. Bir yerde bir şey var ama benim uzmanlık alanım değil. Erkurt’u değiştirince birden bire olmayacak mali sorunlar var. Hep birlikte buna yoğunlaşmamız lazım. Samsunspor Süper Lig’e çıktığında şehre gelecek insanlar, ilimize büyük bir enerji katacaktır. Bunu görmemiz lazım. Samsunspor ile ilgileniyoruz ama bir yol alamadığımızı da kabul etmek lazım.”