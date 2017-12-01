Eski TRT Genel Müdürü, eski Samsun Valisi ve şimdiki Merkez Valisi İbrahim Şahin hakkında yapılan şikayetler ve ByLock kullandığı iddiası üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, toplanan deliller ve dinlenen tanıklar doğrultusunda İbrahim Şahin hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Ekim’de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında şu ifadeler yer aldı:

“Şüphelinin FETÖ terör örgütünün içinde yer aldığına, bu örgütün niteliğini bilerek bu yapı içindeki kişileri idarecilik yaptığı kurumlarda istihdam ettiğine, bu kişileri görevlerinde haksız yere yükselttiğine ya da bütünüyle yöneticilik kadrolarını bunlara tahsis ettiğine, bu yapıya müzahir şirketlere başında bulunduğu kurumun bütün işlerini ihale edip bunları zenginleştirdiğini, FETÖ silahlı terör örgütünün liderinin çağrısı üzerine bu yapının finans merkezi olan Bank Asya isimli bankaya mevduat arttırıcı işlemler yaptığına, hesap açtığına, bu yapıyı ayakta tutmak için maddi destek sağladığına, bunların vakıf, dernek, şirket ve diğer kuruluşlarına ya da bu örgütün üyelerine yardımda bulunduğuna, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock isimli programı telefonuna yükleyip kullandığına, bu yapıya müzahir derneklere örgütün bu niteliğini bilerek üye olduğuna dair, hakkında müsnet terör örgütüne üye olma suçundan kamu davası açılmasını gerektirir yeterlilikle, kesin, somut, şüpheden uzak, inandırıcı ve yeterli delil elde edilemediği anlaşıldığından şüpheli hakkında müsnet suçtan kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.”