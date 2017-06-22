Vali Şahin Samsun’a veda etti

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 41 ilin valisi değişmiş, 12 ilçenin kaymakamı vali olarak atanmış, aralarında Samsun Valisi İbrahim Şahin’in de olduğu 20 vali merkeze çekilmişti.

Merkeze çekilen eski Samsun Valisi İbrahim Şahin için bugün Atakum ilçesinde bulunan Vali Konağı’nda vedalaşma gerçekleşti. Vali İbrahim Şahin, ilk önce valilik çalışanlarıyla, sonra da kendisini uğurlamaya gelen kamu kurumu temsilcileri ve STK temsilcileriyle vedalaştı.

Vedalaşmaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İl Müftüsü Veysel Çakı, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un da aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili katıldı.