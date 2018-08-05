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05 Ağustos 2018 12:21

Vali ve Başkan tarlada tütün kırdı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun Valisi Osman Kaymak ile birlikte Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi’nde tarlaya inerek çiftçilerle beraber tütün kırdı.

Vali ve Başkan tarlada tütün kırdı

05 Ağustos 2018 12:21


Vezirköprü ilçesini ziyaret eden Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin Adatepe Mahallesi’nde tarlada çalışan vatandaşlarla buluştu. Burada çalışan çiftçilerle hem sohbet ettiler hem de tütün kırarak üreticilere yardım ettiler.


Çiftçilere bolluk ve bereket dileyen Başkan Şahin, “Valimiz Osman Kaymak ile beraber tarlada çiftçimizle bir araya geldik ve tütün kırdık. Üretici kardeşlerimizle bir araya geldiğim her an benim için unutulmaz oluyor. Bugün de öyle oldu. Rabb’im tüm çiftçilerimize güç, kuvvet, bolluk, bereket versin. Onları için biz de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çiftçimizin her zaman yanındayız" dedi.




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