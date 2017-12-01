Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 10:59

Valilik aracına eskortluk eden motosikletli polis kaza yaptı: 1 yaralı

Samsun’da valilik makam aracına eskortluk eden motosikletli trafik polisi, iki araç arasında sıkışması sonucu yaralandı.

Valilik aracına eskortluk eden motosikletli polis kaza yaptı: 1 yaralı

01 Aralık 2017 10:59


Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 08.45’te meydana geldi. İddiaya göre, 34 GL 0414 plakalı otomobil, valilik makam aracına konvoy sırasında öncülük yapan motorize trafik polisi, Hamza Ö.’nün kullandığı motosiklete çarparak 55 LB 143 plakalı cip arasında sıkıştırdı. İki aracın arasında sıkışan ve kontrolden çıkan motosiklet devrilerek yerde sürüklendi. Kontrolden çıkan trafik polisi motosikletten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Hamza Ö., tedavi altına alındı.


Öte yandan kazaya sebebiyet veren sürücü ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi için gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
19
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç