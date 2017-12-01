Valilik aracına eskortluk eden motosikletli polis kaza yaptı: 1 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 08.45’te meydana geldi. İddiaya göre, 34 GL 0414 plakalı otomobil, valilik makam aracına konvoy sırasında öncülük yapan motorize trafik polisi, Hamza Ö.’nün kullandığı motosiklete çarparak 55 LB 143 plakalı cip arasında sıkıştırdı. İki aracın arasında sıkışan ve kontrolden çıkan motosiklet devrilerek yerde sürüklendi. Kontrolden çıkan trafik polisi motosikletten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Hamza Ö., tedavi altına alındı.

Öte yandan kazaya sebebiyet veren sürücü ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi için gözaltına alındı.