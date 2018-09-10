Veliler için "Okula Uyum Süreci" seminerleri düzenlenecek

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okula yeni başlayan çocukların ebeveynlerini bilgilendirmek için Rehberlik Araştırma Merkezlerince "Okula Uyum Süreci" başlıklı seminerler düzenlenecek.

Samsun Aile Akademi kapsamında düzenlenecek seminerlerle anaokuluna ve ilkokula yeni başlayan çocuklarda görülen okula uyum sorununun nasıl aşılacağı konusunda ailelere önemli bilgiler verilecek. Ebeveynlerin okul heyecanını paylaşmak, kaygılarını gidermek ve yol gösterebilmek amacıyla "Okula Uyum Süreci" konulu seminerler alanında uzman kişiler tarafından verilecek.

"Ailelere önemli bilgiler vereceğiz"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Okula Uyum Süreci" konulu seminerlere tüm velileri davet ettiğini belirtirken çocukların okula uyum sürecinde ebeveyn rolünün etkisi ve desteğinin önemini vurguladı. Esen yaptığı açıklamada, "Bu seminerler ile anaokuluna ve ilkokula yeni başlayan çocuklarda görülen okula uyum sorununun nasıl aşılacağı konusunda ailelere önemli bilgiler vereceğiz. Okula uyum süreci ve öne çıkan ruhsal sorunlar, anne babanın rolü ile tutumlarının çocuk gelişimi üzerindeki etkileri, okul çağı çocuğunun genel gelişim özellikleri gibi birçok konuda velilerimize bilgilendirmede bulunacağız. Amacımız ebeveynlerinin doğru yaklaşımlarıyla çocuklarımızın okula uyum sürecini daha sağlıklı atlatması. Okula yeni başlayacak olan tüm minik yavrularımıza başarılar diliyor ve seminerlere tüm velilerimizi davet ediyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize ve seminer verecek hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

5 bin velinin katılması bekleniyor

Okula ilk adımını atan çocukların uyum problemlerini çözüme kavuşturmak için düzenlenen "Okula Uyum Süreci" başlıklı seminer dizisi, ilk olarak 11 Eylül Salı günü Atakum Kültür ve Sanat Merkezinde Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri Uzman Dr. Serkan Süren ve Melih Nuri Karakurt ile Psikolojik Danışman Sibel Aydın tarafından, Tekkeköy Belediyesi Düğün Salonunda Uzman Psikolojik Danışman Dr. Öğretim Üyesi Esat Şanlı, Psikolojik Danışman Musa Akın ile Psikolojik Danışman Oğuzhan Ege tarafından, 12 Eylül Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Şehit Ömer Halisdemir Salonunda Uzman Psikolojik Danışman Doç. Dr. Ercüment Ersanlı, Psikolojik Danışman İdris Bayrı, Bafra Öğretmenevinde Psikolog Tuğba Korkmaz ile Psikolojik Danışman Faruk Gülşen tarafından, 13 Eylül Perşembe Canik Belediyesi Kültür Merkezinde Uzman Psikolojik Danışman Dr. Öğretim Üyesi Esat Şanlı, Psikolojik Danışman Ahmet Şahin, Psikolojik Danışman Necip Alpullu tarafından, 14 Eylül Cuma günü ise Çarşamba Ticaret Borsası Konferans Salonunda Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Mahmut Çakır, Psikolog Dr. Necla Afyonkale Talay, Çarşamba Ram Müdürü Engin Aktaş tarafından seminerler verilecek. Seminerlere yaklaşık 5 bin velinin katılması bekleniyor.