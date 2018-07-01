Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 12:39

Veliler istedi polis sınav saatinde yolu araç trafiğine kapattı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna giren üniversite adaylarının aileleri, gürültü olduğu gerekçesiyle okulların bulunduğu yolun sınav saatinde araç trafiğine kapatılmasını istemesi üzerine polis velilerin çağrısını dikkate alarak yolları araç trafiğine kapatttı.

Veliler istedi polis sınav saatinde yolu araç trafiğine kapattı

01 Temmuz 2018 12:39


İlkadım ilçesi Lise Caddesi üzerindeki okullarda YKS’nın dün ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına giren adayların velileri, korna, müzik ve araç sesinden şikayetçi olup bugünkü YKS oturumu için yolun trafiğe kapatılmasını talep etmişti. Samsun Emniyet Müdürlüğü, velilerin talebini dikkate alarak bugün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Lise Caddesi Hastane Kavşağı, Şhell Kavşağı Saadet Caddesi ile 56’lar bölgesindeki tüm okullar bölgesi sessiz ve sakin sınav için araç trafiğine kapatıldı. Sınav saati boyunca trafiğe kapatılan yollarda trafik ekipleri önlem aldı. Veliler trafik polislerine teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç