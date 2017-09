Velilerin okul alışverişi telaşı başladı

18 Eylül’de başlayacak olan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için vatandaşları okul alışverişi telaşı sardı. Veliler, çocuklarını yanlarına alarak çarşı pazar gezmeye başladı. Okul alışverişi hareketliliğinin başladığını belirten esnaflar, geçen sene ile bu sene arasında ürünlerde fazla bir farkın olmadığını söylediler. Çocuklarına kıyafet ve çanta alan aileler ise, fiyatların genel olarak uygun olduğunu belirttiler.

Esnaf Engin Uzunoğlu, "Çantalar 30-115 TL, pantolonlar 30-50 TL, gömlek hırka kısakol-uzunkol gibi üst gruplar 30-50 TL, beslenme çantaları 7,5-10 TL arasında değişiyor. Hareketlilik başladı ama yarından sonra işler iyice artar. Vatandaşlar şu anda fiyatları araştırıyor, karşılaştırma yapıyor. Bazı okullar da hala kıyafeti belirleyemedi. Bu da vatandaşları engelliyor. Vatandaşlar alışverişte biraz geç kaldı. Çünkü son günler bayağı yoğun geçecek" dedi.

Çocuklarına okul kıyafeti alan ve fiyatların uygun olduğunu belirten Selma Arı, "Fiyatlar uygun ama okulların her yıl kıyafet rengi değiştirmesinden şikayetçiyiz. Okullara ayak uydurmakta zorlanıyoruz. Kıyafet renkleri her okulda aynı olsa ve sadece amblemler farklı olsa daha güzel olur. Sürekli değiştiği için her sene farklı kıyafet almak zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuklarına okul alışverişi yapan Suat Türker de, "Fiyatlar geçen seneyle aynı gibi. Fazla bir fark yok. Bakıyoruz çocuğumuza uygun olan ve onun da beğendiği kıyafetleri alacağız" diye konuştu.