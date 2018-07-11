’Vergi affı ’ mükelleflere anlatıldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı, Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Samsun Ticaret Borsası ve Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliği ile 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında Vergi ve Sigorta Prim Borcu Yeniden Yapılandırması Bilgilendirme Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya katılan kurum yöneticileri, vergi borcu olanlara yasa hakkında önemli bilgiler verdi.

Vergi affıyla birlikte oda borçlarına da yapılandırma imkanı geldiğinin altını çizen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Vergi konusu, Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Ancak zaman zaman müteşebbislerimiz zorlu üretim şartları altında devlet alacaklarını ödemekte zorluk çekebiliyor. Bu nedenle kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitle ödeme imkanı getirilmesi bazen bir sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır. Vergi affıyla birlikte ödeme kolaylığının gelmesi yanında vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmekte, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişi teşvik edilmekte ve bazı varlıklar milli ekonomiye kazandırılmaktadır. Bu afla birlikte oda aidat borçlarına da yapılandırma imkanı getirilmiştir. 2018 yılı öncesi gecikmiş aidat borcu olan üyelerimiz 31 Temmuz 2018 tarihine kadar odamıza başvurarak bu aftan faydalanabilir. Vergi affının alışkanlık yapmaması, ödemelerin belli bir düzene oturulması adına benzer teşvikler fayda sağlayacaktır. Vergisini aksatmadan ödeyen iş adamlarına yeşil pasaport verilmesi de etkili bir teşvik unsuru olabilir. Neticede bu kazan kazan anlayışıdır. Üreten, istihdam sağlayan, değer oluşturan girişimciler olarak oluşturduğumuz bir katma değer bizim geleceğimize hizmet edecektir” dedi.

"250 bin liralık vergi borcu, 35 bin liraya düşebilir"

Vergi borçlarındaki rakamların yapılandırma sonrasında çok büyük bir indirime gidileceğinin altını çizen SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, “Özellikle işverenler ve esnaflar bizim kurumlarımıza uğrasınlar. Ya da e–devlet şifresi olanlar internet üzerinden borçlarını sorgulasınlar. İnanın öyle borçlar var ki geçmiş dönemden kalmış, 1990’lı, 2000’li yıllardan kalan borçlar bugüne kadar geldiğinde örnek veriyorum 30 bin liralık borç, 250 bin lira civarında oluyor. Fakat ana borcu alıp, tüfeyi uyguladığınızda rakam ana borcu 30 bin lira ise 35 bin lira gibi bir rakamla bu 250 bin liralık borçlarını kapatma imkanına sahipler. Bağ-Kur borcu olarak da çok yüklü rakamlar çıkıyordu. Bu yapılandırma diğerlerinden çok farklı. Örneğin 130 bin lira gibi bir borcu çıkanların rakamları 25-30 bin liraya kadar düşebiliyor. Sizden ricamız, kurumlarımıza uğrayarak borçlarınızı sorgulamaktır. Sizlerden bize talep gelecek, dilekçeleri alacağız. İşlemleri yaptıktan sonra rakamların ne kadar düştüğünü göreceksiniz. Toplantının organize edilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu fırsat bir daha gelmeyebilir, vatandaşımız acele etsin"

Bu kadar büyük imkanlara sahip olan vergi affının bir daha gelmeyebileceğini belirten Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul, “Vergi affı, mükellefler için kaçırılmaması gereken çok önemli bir fırsattır. Çünkü bu fırsat bir daha elimize geçmeyebilir. Bu yasada hepimizi ilgilendiren konular var. Gelir vergisinden, kurumlar vergisine, KDV’den stopaja ve öğrenci kredilerine kadar birçok konuda kanundan yararlanabilirsiniz. Kanunda 4 ana başlık var. İlk olarak borçların yapılandırılması geliyor. Daha sonrasında mükelleflere kayıt ve stok düzeltimi yapılıyor. Vergi incelemesine tabi olmama garantisi ve 4. olarak da bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması geliyor. İşlemler bu başlıklar altında yürütülüyor. Bu afla birlikte devlet, vergi borcundaki ana parasından vazgeçmiyor. Ana paranın tamamı tahsil ediliyor. Yapılandırılan tutarın peşin ödenmesinde tüfe üzerinden yüzde 90 indirim uygulanacak. Bu ilk defa bu yasada uygulanıyor. Matrah artırımında da ödeme zorunluluğu var. Mükellefler biran önce vergi dairelerine gelerek borçlarını yapılandırsınlar. Yapılandırmanın son günü 31 Temmuz 2018’dir. Vatandaşlarımızın acele etmesi kendi menfaatlerinedir” şeklinde konuştu.

Toplantı, konuşmaların ardından kurumların uzmanları tarafından gerçekleştirilen sunumlar ve soru-cevap kısmının ardından sona erdi.