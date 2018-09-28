Vergi suçundan aranan tekstilci otelde yakalanıp tutuklandı

İstanbul'da testtil işi sahibi bir kişi Samsun'da kaldığı otelde yakalandı ve vergi suçundan adliyeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da tekstil üzerine işyeri bulunduğu öğrenilen C.G. hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Vergi Usül Kanununa muhalefet suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan C.G., Samsun'da kaldığı otelde yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen C.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.