Veteriner Fakültesinin mezuniyet sevinci

Bu sene 11.si gerçekleşen törende, 75 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Mezuniyet törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Güzel, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Uzun, Samsun - Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya, akademisyenler, aileler ve mezun öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya, "Sevgili gençler, bugün sizler için çok farklı bir anlam taşıyor. Yaşamınızın öğrencilik dönemini kapatıyor yeni bir dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Çalışma hayatınızda hırslarınıza yenik düşmeyin. Mesleki etiğe göre hareket etmeyi unutmayınız. Bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda aydınlık yarınlar için veteriner hekimlik kimliğinizi onur duyarak taşımalısınız. Sizler bu vatan yarınlarısınız, ülkemizin geleceğisiniz” dedi.

Genç hekimlerin bugüne gelmesinde fedakârlık gösteren aileleri ve öğretim elemanlarıyla beraber bu gururu paylaşmaktan onur duyduğunu belirten Çetinkaya, “Başarılı meslek icranızla birlikte kendinize ailenize ülkenize hizmet edeceğinizi unutmayınız. Sizlere bu yolculukta üstün başarılar diliyorum” diyerek sözlerini bitirdi.

"Sizler sadece kendiniz için değil, ülkeniz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız"

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Güzel, "Değerli meslektaşlarım, veteriner hekimlikte branşlaşmanın çok güzel örneklerini yaşandığı günümüzde sizlerde kendinize hedefler koyun, araştırmaktan, öğrenmekten, bildiklerinizi paylaşmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Unutmayın ki dürüst, çalışkan ve üretken insanlar gerçek anlamda başarılı olur. Sizler sadece kendiniz için değil, ülkeniz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız" şeklinde konuştu.

Verdikleri emekler için ailelere ve akademisyenlere teşekkür eden Prof. Dr. Murat Güzel, "Bugünlere kadar her türlü fedakârlığı göğüsleyerek yetiştiren ailelerinizi, ülkenizi ve fakültenizi unutmamanızı talep ediyor, bundan sonraki hayatınızda hepinize üstün başarılar diliyorum” dedi.

"OMÜ’lü olmanın gururunu yaşayın"

Programı nedeniyle mezuniyet törenine katılamayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in tebrik mesajını ileten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise OMÜ mezunu olmanın ayrıcalıklarına vurgu yaparak, “Ben size OMÜ’den mezun bir rektör yardımcısı ve yine bu üniversiteden mezun olan, bunun onurunu yaşayan bir insan olarak diyorum ki siz de bu gururu yaşayın. OMÜ, ülkemizde marka bir üniversite. Son birkaç yıldır da uluslararası anlamda önemli atılımlar atan Türkiye’deki birkaç üniversiteden biri. Bu anlamda böyle bir üniversiteden mezun olarak hayata atılmak sizin için güzel bir avantaj. Bizim OMÜ olarak sizden beklentimiz ise Üniversiteniz ile bağınızı hiçbir zaman koparmamanızdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sunulan meslek tanıtım filmi ve öğrencilerin fakülteye başladıkları yıldan bugüne uzanan değişimlerini konu alan slayt gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

Fakülte birincisi Mevlana Doğan mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmasında, "Eğitim sürecimizde kesinlikle 5 yıla sığmayacak, sadece hayvanı ya da insanı değil, insanlığı kurtaran bir anlayışın da savunucuları olmak adına, her canlı türünün hayatına dokunan bilgi bütününe sahip olmanın gerektirdiği eğitimin zorluğunu yaşadık. Ancak biliyoruz ki bu zorluk tüm canlılara yaptığımız müdahalelerde, aldığımız kararlarda bizi daha güçlü kılacaktır. Bizi eğiten hocalarımıza ve bizi yetiştiren ailelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Doğan konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne isim plakasını çaktı.

Ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdimi yapıldı. Fakülte birincisi Mevlana Doğan, fakülte ikincisi Osman Erdoğan, fakülte üçüncüsü İrfan Temel’e başarı belgeleri ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Mezuniyet pastası kesildikten sonra sırayla akademisyenlerin elinden başarı belgelerini alan genç veteriner hekimler meslek yemini etti. Tören mezunların coşkuyla kep fırlatmalarıyla sona erdi.