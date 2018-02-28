Veteriner Hekim Ateş Barut, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı

Dr. Ateş Barut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri ile deneyimlerini paylaştı.

OMÜ Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu tarafından "Bir Veteriner Cerrah Gözüyle Ortopedi Travmatoloji ve Nöroşirurji" konferansı düzenlendi. OMÜ Veterinerlik Fakültesi İbni Sina Amfisinde gerçekleştirilen konferansta; Opr. Dr. Ateş Barut, veteriner hekimliği yolunda öğrencilerle tecrübelerini anlattı.

"Kendiniz için en uygun branşı seçin"

Hayvanların insanların hayatına büyük şeyler kattığını belirten Opr. Dr. Ateş Barut,, "Hayvanlar insanların hayatında büyük yer kaplıyor. Bu yerler doldukça veteriner hekimler bu hayatlarda daha fazla yer alıyor. ABD nüfusu 226 milyon 30 veteriner fakültesi var. Avrupa’nın nüfusu 800 milyon civarı 80 veteriner fakültesi var. Almanya’nın nüfusu 83 milyon 5 veteriner fakültesi, Hollanda 1 fakülte, Fransa 4 fakülte. Bizim galiba 27 veteriner fakültemiz var. Bu çok önemli bir meslek. Eğer ABD’de veya Avrupa’da yaşamış olsaydınız yüzde 80’iniz bu sıralarda eğitim almaya hak kazanamayacaktınız. Bu mesleği yapabiliyor olmak bizim şansımız. Türkiye’de 35 bin veteriner hekimi olduğu düşünülüyor. Mezuniyet sonrası en büyük problem benzer niteliklerle mezun olan veterinerlerin fazla olması. Bunun sonucunda çekişmeler oluyor. Bunun için bizim için en uygun, bizi en mutlu edecek branşı seçmemiz lazım. Sonra da o branşta uzmanlaşmamız lazım. Hatta çok daha iyi olup mükemmelleşmemiz lazım. Eğer bunu yapmazsanız kısa süre sonra pişmanlık yaşarsınız. Yaparsanız çok ciddi faydalarını görürsünüz. Zaman geçiyor elinizi çabuk tutun ve mesleğinizi severek yapın" dedi.

Konferansın ardından OMÜ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Güzel, Opr. Dr. Ateş Barut’a OMÜ’de kendi adına dikilmiş bir fidanın sertifikasını takdim etti.

Konferansa öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.