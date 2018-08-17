Vezirköprü 11. Uzunçayır Festivali

Esenköy Uzunçayır Yayla Festivali 2. gün yapılan etkinliklerle sona erdi. Festivalin vazgeçilmezi milli güreşçi Erol Fidan’ın organizatörlüğünde gerçekleşen güreşlere 30’u başpehlivan olmak üzere toplam 150 güreşçi katıldı. Festivalin ilk gününde çok sayıda güreşseverin izlediği güreşler kıran kırana geçerken başpehlivanlığı Ömer Faruk kalender aldı. Başpehlivanlıkta Ahmet Serbest ikinci, Fatih Kambur ve Atilla Balcı üçüncü oldu.

Festivalde konuşan Tertip Komitesi Başkanı Yakup İba, festivalin amaçları konusunda bilgi vererek amaçlarının, yöreye ait kültürün gelecek nesillere aktarmak, ilçenin tanıtımına katkıda bulunmak, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek olduğunu söyledi. İba, tarih ve kültür kokan Vezirköprü ilçesinin, huzur veren bir ilçe olması için çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Altıner tüm sporculara başarılar diledi. 55 bin lira ile açılan ağalık ihalesini 220 bin lira ile Ahmet Emeç aldı. Festivalin ikinci gününde ise sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde yarışmalar yapıldı, 250 çocuk sünnet ettirildi. İkinci günkü etkinliklere AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da katıldı. İlçenin tanıtımına katkı sağlayan ve çeşitli etkinliklerde yer alanlara ve basın mensuplarına plaketler verildi.

Festivale ayrıca Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Davulcu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, siyasi parti başkan ve temsilcileri ve çok sayıda güreşşever katıldı.