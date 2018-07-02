Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 14:15

Vezirköprü’de ayçiçeği güzelliği

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan ayçiçeği tarlaları görenleri hayran bırakıyor.

Vezirköprü’de ayçiçeği güzelliği

02 Temmuz 2018 14:15


Vezirköprü ilçesinde 100 bin dekarın üzerinde alanda ayçiçeği ekimi yapılıyor. İlçede önemli bir kesim, ayçiçeğinden geçimini sağlıyor. Çiçek açan ayçiçeği tarlaları, adeta görsel şölen sunuyor.


Vezirköprü’yü ziyaret eden Samsun Valisi Osman Kaymak da ayçiçeği tarlalarını gezerek İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner’den bilgi aldı. Vali Kaymak, ayçiçeği tarlasında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Kaymak, “Vezirköprü ilçemizde 100 bin dekarın üzerinde ayçiçeği ekimi yapılıyor” açıklamasında bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç