Vezirköprü’de Bahar Konseri

Belediye Kültür Merkezinde verilen Bahar Konseri programının sunuculuğunu Süreyya Yücel yaparken, öğretmen olan şef Serhat Yılmaz koroyu yönetmesindeki ilginç görüntüleri ile büyük beğeni topladı. Konser, sunucu Süreyya Yücel’in koronun kuruluşu ve çalışmaları ile ilgili bilgi vermesi ile başladı. İlk bölümde koro ve solo şarkılarla salonu dolduran müzikseverler coştu.

Kültür Merkezini hıncahınç dolduran sanatseverler Şef Serhat Yılmaz’ın koroyu yönetmesindeki hareketlerini ilgi ile izleyerek ayakta alkışladı. Desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis’e çiçek takdim edildi. Ayrıca anne ve babası tarafından Şef Serhat Ylmaz’a da çiçek verildi.

Konserin ikinci bölümü daha hareketli parçalarla devam etti. Vezirköprülü sanatseverler 33 kişiden oluşan koronun sevilen eserleri sunduğunu ve eğlendiklerini belirterek, koronun kurulmasında, başarılı bir şekilde eğitilmesinde emeği geçenlere, koroda yer alanlara teşekkür ettiler.

Bahar Konseri ilçe protokolü ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.