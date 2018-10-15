Vezirköprü'de Eğitim-Bir-Sen "Dursun" dedi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Temsilciliğine Hasan Dursun seçildi.

İki adayın yarıştığı Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü Temsilciliğini 267 oy alan Hasan Dursun kazanırken, diğer aday Resul Özata ise 255 oyda kaldı. 630 üyesi olan temsilciliğin seçiminde 503 üye oy kullanırken seçimlerde büyük heyecan yaşandı.

Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü Temsilcisi seçilen Hasan Dursun yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinde beraber çalıştığımız yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerimize, delege adaylarımıza, bizleri okul ziyaretlerimizde misafirperverce karşılayan okul idarecilerimize, sabırla dinleyip özellikle eleştirerek, tavsiyelerde ve önerilerde bulunarak, ayna tutan üyelerimize, çalıştığım Yatılı Bölge Ortaokulundaki desteğini esirgemeyen tüm mesai arkadaşlarıma, sandığa gelerek oyunu kullanan tüm üyelerimize, ayrıca tercihini bizden yana yapan üyelerimize sonsuz teşekkürü bir borç bilerek bizlere yüklemiş oldukları yükün bilincinde olduğumuzu buradan beyan ediyorum" dedi.

Seçime katılan tüm üyelere teşekkür eden Resul Özata, Hasan Dursun ve ekibine görevlerinde başarılar diledi.