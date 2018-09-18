Vezirköprü'de eğitim- öğretime müdür dopingi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının tamalanarak sorunsuz başlandığı bildirildi.

İlçede temel öğretime 12 bin 557, ortaöğretime 5 bin 706, okul öncesine bin 397 olmak üzere toplam 19 bin 660 öğrenci yaklaşık bin 500 öğretmenle dersbaşı yaptı. Okulların açıldığı ilk günü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan okulları gezerek öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi. Cumhurıyet Anaokulu, Mustafa Tunç Ortaokulu ve Şahinkaya Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan eğitimin önemine değinerek, "Geleceğin şekillenmesinde ve ülkemizin kalkınmasında eğitim-öğretimin önemi gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Bu nedenle çocuklarımızın milli ve manevi değerleriyle barışık, ülkesini seven, girişimci ve başarılı bireyler yetişmesi çok önemli. İşte buın u başarmayı hedeflediğimiz yeni bir eğitim-öğretim yılına daha merhaba diyoruz. Başta geleceğimizin teminatı ve mimarı öğrencilerimiz olmak üzere, tüm eğitim camiamıza ve velilerimize sağlıklı, başarılı ve huzur dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum'' şeklinde konuştu.

Demircan taşıma ihalelerinin yapıldığını, bu konuda sorun yaşanmayacığını sözlerine ekledi.