Vezirköprü’de festival açıklaması

Organizasyon komitesinin yaptığı toplantıda festivalle ilgili açıklama yapan Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve geçen yılın güreş ağası Bilal Acar yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdiler. İlçenin tanıtımı konusunda basının önemine değinen Başkan Edis, Vezirköprü Kültür Sanat ve Doğa Festivali kapsamında yapılacak olan Kunduz Yağlı Güreşleri’ne 800 pehlivanın katılacağını, bu önemli etkinliğin ve organizasyonun amacının ilçeyi tanıtmanın yanı sıra ata sporu güreşi yaşatmak olduğunu söyledi. Festivalin 27, 28 ve 29 Haziran tarihlerinde yapılacağını belirten Edis, bayram dolayısı ile katılımın çok yüksek olacağını söyledi.

3 yıl üst üste başpehlivan olana altın kemer

Geçen yılın güreş ağası Bilal Acar, çok büyük bir organizasyon olan yağlı güreşleri seyretmek için 50-60 bin güreşseverin geleceğini tahmin ettiklerini belirterek Vezirköprü Kültür Sanat ve Doğa Festivali etkinlikleri kapsamında yapılan Kunduz Yağlı Güreşleri’nin birinci sınıf güreşler kategorisinde olduğunu, güreşlere iştirak eden 800 pehlivandan 55’inin başpehlivanlık için güreşeceğini söyledi. Güreş Ağası Bilal Acar, "Ata sporumuz güreşi yaşatmak ve sevdirmek için ilçenin tanıtımına katkıda bulunmak için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağız. Kunduz Yağlı Güreşleri’nde üç yıl ara vermeden üst üste başpehlivan olana altın kemer vereceğiz. Ülkemizin çok önemli başpehlivanlık unvanı kazanmış pehlivanlar kıyasıya güreşecek’’ diye konuştu.

Acar, ilçe halkının güreş sporunu çok sevdiğini, ilçeden belli bir süreçte başpehlivan çıkarabilmek için alt yapı çalışmaları başlatıldığını bu konuda hiç bir fedakarlıktan kaçınılmayacağını sözlerine ekledi. Acar tüm güreşseverleri Kunduz Yağlı Güreşlerini seyretmeye davet etti.