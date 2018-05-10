Vezirköprü’de Halk Eğitim rüzgarı

2017-2018 eğitim-öğretim yılı Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yıl Sonu Sergi Programı" açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bugüne kadar genel kurslar kapsamında 195 kurs açıldığı toplam 3 bin 380 kursiyere, mesleki ve teknik kurslar kapsamında 251 kurs açılarak 3 bin 997 kursiyere, okuma ve yazma kursları kapsamında 137 kurs açılarak bin 437 kursiyere ulaşıldığı, toplamda ise bugüne kadar 583 kurs açılarak toplam 8 bin 772 kursiyere eğitim verildiği belirtildi.

Sergi programının açılışında açılan kursların amaçları konusunda bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Eyüp Kumaş, "Kursiyerlerimizin eğitim-öğretim dönemi boyunca yapmış oldukları çalışmaları sergilemek, halkımızın beğenisine sunmak üzere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak bu etkinliği düzenlenmiş bulunmaktayız Açılan Kurslarımızla ve yaptığımız tüm çalışmalarımızla amacımız, çalışanlara görevleri başında veya görevli oldukları kurumlarda, işçilere iş yerlerinde, öğrencilere okullarında, sporculara spor tesislerinde, engellilere onlara uygun mekanlarda, vatandaşlarımıza ikametlerine en yakın kurs merkezlerinde ulaşarak onlara eğitim vermek ve bu sayede mesleki bilgilerini geliştirmek ve de yaşam koşullarını en üst seviyeye getirmede onlara katkı sağlamaktır" dedi.

"Kendime güvenim arttı"

Okuma-yazma kursunda okuryazar olan 30 yaşındaki kursiyer Hanife Akyol, bu yaşa kadar okuma fırsatı bulamadığını, okuma-yazma öğrenerek kendine güveninin arttığını ve korkularını yendiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin okuma-yazma kursuna katılan kadınlara belgelerini vermeden önce yaptığı konuşmada bu kursları onurlandıran kursiyerlere ve rekor sayıda kurs açarak büyük başarılara imza atan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü tebrik etti. Öztürk Erdin, "Okumanın yaşı yok. Okuma-yazma bilmeyenleri en aza indirene kadar eğitime devam" diye konuştu. Hanife Öztürk Erdin tarafından okuma-yazma kursuna katılan kadınlara belgeleri verildi.

İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Eyüp Kumaş’a, usta öğreticilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, ilçenin tarihi, kültürü ve değerleri kadar doğal güzelliğinin de eşsiz olduğunu, bu değerlerin kıymetini bilmek gerektiğini söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Türk Halk Oyunları Ekibi nefes kesen bir gösteri sundu. Serginin açılışı protokol tarafından yapıldıktan sonra sergilenen yöresel kıyafet standı gezildi. Aşçılık kursuna katılan kursiyerler tarafından hazırlanan yemek ikramı yapıldı. Açılan tüm kursların sergiledikleri ürünler el emekleri Kaymakam Yunus Emre Altıner ve diğer protokol tarafından gezildi.

Belediye Kültür Merkezinde sergilenen açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arlan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Uzun, Şube Müdürü Hasan Dursun, okul müdürleri daire müdür ve amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin akşam bölümünde ise nefes kesen ve ayakta alkışlanan halk oyunları gösterileri devam etti. Salonda ayakta kalan ve salona giremeyen yüzlerce Vezirköprülü, "Artık ilçemize daha büyük salonlar lazım" diyerek yetkililere üstü kapalı mesaj gönderdi.