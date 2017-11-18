Vezirköprü’de Hatipoğlu rüzgarı

Vezirköprü Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe davet edilen ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Belediye Kültür Merkezinde Vezirköprülülerle buluştu. Hatipoğlu’nun programına AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, imamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzdiham yaşanan programda Hatipoğlu, "Bizi buraya toplayan Peygamberimize olan muhabbetimiz ve sevgimizdir" dedi.

Cahiliyle döneminde kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi konusuna değinen Nihat Hatipoğlu, "Peygamber Efendimizin dünyaya hiçbir şey getirmemiş olsa bile kız çocuklarının diri diri gömülmesine müsaade etmemesi insanlık tarihine geçen en önemli konudur" şeklinde konuştu.

“Hz. Muhammed sadece bir Peygamberin adı değil zulme karşı duran, tabuları yıkan, ahlak ve merhametin adıdır" ifadesini kullanan Hatipoğlu insanlığın Hazreti Peygamber’in çizgisine ulaşmak için insanlığın daha çok zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Program sonunda Nihat Hatipoğlu’na, Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nun resmini içeren tablo ve Vezirköprü semaveri hediye edildi.