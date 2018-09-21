Vezirköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Zeki Cevher İlk-Ortaokulunda yapılan eğitimim önemine vurgu yapıldı. Programın ilk konuşmasını yapan Okul Müdürü Şadi Baş öğrencilere seslenerek aklı geliştiren, kullanılmasını öğreten bilgilerle zenginleştirenin okul olduğunu belirterek eğitimsiz toplumların uygar olamayacağını, okulun uygarlığın geliştiği yer olduğunu söyledi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Baş, başarılı olmanın yolunun düzenli ve disiplinli çalışmaktan geçtiğini kaydetti.

"İkinci eviniz ve eğitim yuvanıza hoş geldiniz"

Meslek hayatında 20. zili çaldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, amacın bilgi aktarmak değil, bilgiye ulaşmanın yollarını araştıran, bulabilen, bilgiyi paylaşabilen, teknolojiyi üretebilen ve insanlığın yararına kullanabilen, dinamik, öz güvenli bir nesil yetiştirmek olması gerektiğini kaydetti. Demircan öğrencilere, "Anne ve babanızın şefkatli kollarını aratmayacak ve sizleri anne ve babanız kadar sevecek olan öğretmenleriniz olduğu, ikinci eviniz ve eğitim yuvanıza hoş geldiniz" dedi.

Velilere de seslenen Demircan, "Sizlerle eğitimcilerin amaç ve gayesi bir. Çocuklarımızı vatanını seven, dürüst, çalışkan, manevi ve milli değerlerini bilen nesiller yetiştirmek en büyük amacımız. Bizlere emanet ettiğiniz en değerli varlıklarınızı en iyi şekilde yetiştireceğimizden emin olunuz" şeklinde konuştu.

2018- 2018 eğitim-öğretim yılında yeni bir proje hazırladıklarını ifade eden Demircan, "Binalar ne kadar güzel olursa olsun, idareciler ne kadar iyi olursa olsun öğretmenler sınıflarda belli bir seviyeyi yakalaması lazım" ifadelerini kullandı. Demircan protokol üyeleri ile okulları gezerek öğretmen ve öğrencilere moral verip motive edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapılarak, ikinci sınıf öğrencileri okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri çiçek verdi. Temsili zil çalınarak dersbaşı yapıldı. Protokol sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Programa Belediye Başkan Vekili Salih Sefacı, Jandarma Komutanı Muharrem Davulcu, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.