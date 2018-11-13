Vezirköprü'de istismar işbirliği

İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında ilk olarak okul müdürlerine ve rehber öğretmenlere Vezirköprü Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Havza İlçe Müdürlüğü uzman personelleri tarafından, “Denetimli serbestlik uygulamalarının toplumsal bütünleşmeye etkisi, cinsel istismar ve çocuk izleme merkezi” konulu konferans yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak'ın başkanlığında Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melih Cöhce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Vezirköprü Denetimli Serbestlik Müdürü İbrahim Baysal, Havza Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Sezen Necla Mutlu ve uzman personellerin katılımı ile cinsel istismar, cinsel istismarın tespitinde kurumlar arası işbirliği, cinsel istismar suçunun soruşturulması ve yargılanması aşamasında karşılaşılan sorunlar ve cinsel istismarın toplum üzerindeki etkisi konulu toplantı yapıldı.