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11 Haziran 2018 08:39

Vezirköprü’de Kadir Gecesi coşkusu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Kadir Gecesi münasebetiyle düzenlenen programlarla büyük coşku yaşandı.

Vezirköprü’de Kadir Gecesi coşkusu

11 Haziran 2018 08:39

Geceyi ihya etmek için camileri dolduran cemaat gecenin manevi havasını doyasıya yaşadı. Kadın cemaatler de kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu. Birçok camide programlar tertip edilirken vatandaşlara tatlı ve değişik yiyecekler ikram edildi. Camilerde okunan Kur’an-ı Kerim ve kasidelerden sonra insanlığın selameti, ülkenin huzuru ve İslam alemine barış ve huzur gelmesi için dualar edildi. Ayrıca Ramazan ayı boyunca okunan hatimlerin duaları yapıldı. Camilerde yapılan vaazlarda Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yapılırken özellikle çocukların ve gençlerin camilerdeki çokluğu dikkat çekti. Sabah namazına kadar devam eden Kadir Gecesi programlarına katılan vatandaşlar geceyi ihya etme ve programlara katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken özellikle İslam dünyasında yaşanan zulümlerin bitmesi, insanlığın selameti ve günahların affı için, ülkenin huzur, birlik ve beraberliği için dua ettiklerini belirttiler.




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