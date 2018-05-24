Vezirköprü’de Kudüs tepkisi

Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen protesto, Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Bankalar Caddesi üzerinden yürüyerek belediye önünde toplanan kalabalık İsrail aleyhinde slogan atarak Filistin’de yaşanan insanlık dışı katliam ve işkenceleri kınadılar. İlçedeki sivil toplum örgütleri temsilcilerinin aldığı kararla yapılan protesto mitingine katılımın yoğun olduğu görüldü. Ellerinde Türk bayrakları ile toplanan kalabalık tekbir sesleri ile büyük tepki gösterdiler. Burada yapılan konuşmalarda Filistin’de yapılan zulüm ve işkenceler kınandı. Her zaman Filistinli kardeşlerin yanında olunacağına, gereken her şeyin yapılacağına vurgu yapıldı.

Filistin’deki zulüm ve işkencenin bitmesi için toplu olarak dua edildi. İsrail’i protesto mitingine İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Uzun, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Osman Karakuş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, öğretmenler, imamlar, partilerin gençlik kolları ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Konuşmaların ardından İsrail bayrağı yakıldı.