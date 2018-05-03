Vezirköprü’de “STEM” bilgilendirme toplantısı

Kayseri’den ilçeye gelen eğitmenler Ömer Koçer, Ayşecik Güley ve Hacer Yenigün Erbaşı, öğretmenlere STEM disiplinler arası öğrenim yaklaşımını tanıttı. Son dönemlerde çok yaygınlaşan STEM, başarılı pek çok ülkenin kullandığı bir öğrenim yaklaşımı olduğu belirtildi. STEM, robotik kodlama ve yazılım konularının eğitmen Ömer Koçer tarafından anlatıldığı toplantı oldukça verimli geçtiği belirtildi. Koçer bu yaklaşımın temellerinin okul öncesi dönemde atılması gerektiğini ve ilerleyen kademelerde üzerine katılarak gidilmesi gerektiğini vurguladı. Seminer sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Uzun öğretmenlerden görüş isteyerek gönüllü 20 okul öncesi öğretmeninin STEM uygulamaları eğitimi alacağını, diğer kademelerde de istekli olan öğretmenlerle eğitimlere devam edeceklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Uzun, yüksek katılım sağlayan öğretmenlere ve eğitmenlere teşekkür ederek öğretmenlerin çağdaş bilim esasları ile donatılması gerektiğine dikkat çekti. Uzun bu tür etkinliklerin devam edeceğini, kurulacak STEM atölyesi ile bu alanda daha iyi çalışmalar yapılacağını belirtti. Etkinliğe katılan eğitimciler öğenim yaklaşımları ile ilgili etkinliklerin kendileri için son derece yararlı olduğunu söylediler.

Belediye Kültür Merkezinde yapılan bilgilendirme toplantısına çok sayıda öğretmen ve okul müdürleri katıldı.