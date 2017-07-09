Vezirköprü’de traktör kazası: 1 ölü

Kaza, ilçeye bağlı Kabalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan ot taşıyan Osman K.(17) idaresindeki 37 PS 482 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada traktörde bulunan 12 yaşındaki Bötül Kazan’ın romörkün altında kalması sonucu hayatını kaybettği öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. 12 yaşındaki Betül Kazan olay yerinde hayatını kaybederken, 17 yaşındaki traktör sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.