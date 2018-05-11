Vezirköprü’de Türkü gecesi

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğretmen Bünyamin Kıvrak’ın sunduğu, şef Reşat Gümüş’ün yönettiği koro 54 kişiden oluşuyor. Programın ilk bölümünde salonu dolduran müzikseverlere çeşitli yörelere ait koro ve solo türküler söylendi. İlginin fazla olduğu programın ilk bölümünün ardından ilçede sanata verdikleri destekten dolayı İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis’e çiçek takdim edildi. Belediye Kültür Merkezi sayesinde sanatsal etkinlikler yapılarak büyük gelişmeler kaydedildiği ifade edildi.

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, ilçede müzik ve sanat etkinliklerinde bulunan herkese teşekkür etti. İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner ilçenin sanat değerlerinin geliştiğini, sanat etkinlikleri konusunda çok iyi bir noktada olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programın ikinci bölümünde sevilen koro ve solo türküler söylendi. Türkü gecesinde türkülerle coşan müzikseverler ilçedeki bu tür sanat etkinliklerinden son derece memnun olduklarını, kültür ve sanat faaliyetlerinin kedilerini mutlu ettiğini belirttiler. Koroyu yöneten öğretmen şef Reşat Gümüş ilçede müziğe olan ilginin arttığını, her meslek grubundan insanların koroya katıldığını, bu konuda çok iyi yerde olduklarını kaydederek, aynı koronun yurt dışında da konser vereceğini kaydetti.

Kültürel faaliyetlere öğretmenlerin öncülük etmesinin çalışmalardaki ve etkinliklerdeki kaliteyi artırdığına dikkat çekildi.